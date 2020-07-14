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【美股期貨】大型銀行快將公布業績　道期盤前26000點大關爭持

金融經濟 18:49 2020/07/14

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【美股期貨】大型銀行公布業績前　3大指數期貨靠穩

美股受累新冠肺炎疫情持續惡化，美股隔晚高位回落，而美股期貨於美國大型銀行公布業績前，今早表現靠穩。花旗（美︰C），摩通（美︰JPM）及富國銀行（美︰WFC）將於開盤前公布財報。

【疫情大爆發】惠康針對日用品推限購令　整體超市未見「盲搶」（附現況圖）

【滙豐股價】高盛：料滙豐明年重啓派息、股息率11厘 現價未反映利好

【18：48】美股道期盤前暫報26050點，升82點。

【16：41】美股期貨升幅擴大，道指期貨升120點，報26088點；標指期貨升12點，報3160點；納指期貨升41點，報10641點。

【16：22】中概股蔚來汽車（美︰NIO）盤前升2.5%，報14.25美元。據美國證券交易委員會文件顯示，騰訊 （00700） 在6月10日至7月8日期間，對蔚來汽車普通股持股比例從15.1%上升至16.3%，最新持有約1.75億股普通股。

【中概股】騰訊續增持蔚來汽車　持股比例升至16.3%

【16：17】Tesla（美︰TSLA）盤前反彈4.7%，報1568美元。投行Piper Sandler將Tesla目標價由939美元上調至2322美元。Tesla昨曾升逾16%，高見1794.99美元，其後回落收報1497.06美元，跌3.1%。

【Tesla股價】Tesla一度衝1800美元　收市倒跌3%僅1497.06美元。

【16：03】道指期貨升34點，報26002點；標指期貨升3點，報3151點；納指期貨升18點，報10618點。

【12：00】道指期貨升26點，報25994點；標指期貨升2點，報3150點；納指期貨升25點，報10625點。

美國每日新增確診個案連續3天超過6萬，道指早段飆逾560點，收市僅微升10點，報26085點；標指收市倒跌29點，報3155點。納指收市倒跌超過2%，收報10390點，跌226點。

道指微升納指倒跌逾2%　港股ADR跌242點

美股 期貨 指數期貨 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數 指數 花旗銀行

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