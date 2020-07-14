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服務貿易開啟「雙向生長」新變革

金融經濟 12:57 2020/07/14

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在疫情時代的新世界，中國服務貿易正在同步迎來風險與機遇。一方面，一季度數據顯示，因受疫情拖累，中國服務貿易進出口額雙雙下降，遭遇沉重的被動收縮壓力。另一方面，正如國務院副總理劉鶴近期所指，「一個以國內循環為主、國際國內互促的雙循環發展的新格局正在形成」。這一「雙循環」格局料將為中國服務貿易提供主動調整結構的戰略契機。通過對接「雙循環」，從被動轉向主動，從風險轉向機遇，中國服務貿易有望開啟「雙向生長」的新變革。

第一，傳統服務貿易「向內生長」。其一，建築服務供給內流。據WTO測算，2005年以來，中國建築服務出口持續提速，規模增速已經數倍於全球其他經濟體。在疫情影響之下，建築服務「走出去」難度加大，因此料將部分回流國內。從短期來看，國際一流的建築服務供給能夠有力支撐中國新一輪基礎建設的高質量擴張。從長期來看，這也是「幹中學」的過程，有望加快服務出口商在新基建領域的技術和經驗積累，從而為主導疫情時代全球產業數字化的基建浪潮而蓄力。其二，旅遊服務需求內化。近年來，中國居民向境外尋求高質量的旅遊消費體驗，已成為服務貿易逆差的最大貢獻項。在疫情時代，這一需求正在向國內旅遊市場逐步轉化，並有望與國際消費中心城市、海南自貿港等改革形成共振，帶動上下游領域的消費升級。這一進程的深化，在降低服務貿易逆差的同時，也將為中國經濟的內部循環注入新動力。

第二，新興服務貿易「向外生長」。利用疫情時代的發展契機，中國的新興服務貿易有望積極向外，進一步提升在全球經濟金融循環中的作用和地位。其一，數字經濟服務的深度化「走出去」。在疫情衝擊下，全球對新一代信息服務的需求迅速增長，同時全球供應鏈的數字化改造已經啟動。基於這一歷史性機遇，中國數字經濟的新一輪「走出去」有望向深度突破，不再僅糾結於流量的爭奪，而是從降低生產成本、提升生產效率、促進供需雙向繁榮的角度為海外客戶創造價值。其二，金融服務的本地化「引進來」。在疫情時代，中國經濟金融的韌性優勢料將加速中國金融市場開放。國際金融機構將加快設立中國境內的分支機搆，並更加倚重本土化的員工隊伍，串聯起國際資本和金融服務的跨境流動。

撰文 : 程實 工銀國際首席經濟學家、董事總經理

欄名 : 實話世經

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