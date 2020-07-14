【騰訊股價】《PUBG MOBILE》6月吸金逾6億 稱霸中國手遊海外收入

▲ Sensor Tower表示，《PUBG MOBILE》自2018年於海外App Store及Google Play累計吸金14.8億美元。

市場調查機構Sensor Tower數據顯示，騰訊 （00700） 旗下的食雞手遊《PUBG MOBILE》6月海外收入近7900萬美元（約6.1億港元），位列中國手遊海外收入榜首，《PUBG MOBILE》自2018年於海外App Store及Google Play累計吸金14.8億美元（約114.7億港元），平均每下載付費為2.4美元。

莉莉絲遊戲旗下的《萬國覺醒》緊隨其後，6月海外收入達7800萬美元，上市至今累計總收入達10億美元。而騰訊其他遊戲《Call of Duty Mobile》及《王者榮耀》的海外收入則排第3位及第29位。

網易 （09999） 旗下《荒野行動》及祖龍娛樂 （09990） 旗下《龍族幻想》則排行第3及第9名。

下載量方面，《PUBG MOBILE》6月於海外App Store及Google Play的中國手遊排行榜亦稱霸，自上市至今，海外的總下載量達6.12億次。《Call of Duty Mobile》則位列第4位。

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