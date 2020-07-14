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【美國疫情】特朗普轉發帖文　質疑CDC撒謊阻其連任

環球政經 15:05 2020/07/14

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繼將疫情矛頭指向國家過敏症和傳染病研究所（NIAID）所長福奇（Anthony Fauci）後，美國總統特朗普周一 (13 日) 在Twitter轉發電視節目主持人Chuck Woolery帖文，暗示美國疾病控制及預防中心（CDC）在新冠疫情上撒謊，以阻止其連任。

相關文章：【新冠肺炎】收緊防疫措施停室內活動　美國加州再關餐廳酒吧

Chuck Woolery在獲特朗普轉發的帖文中寫道，「所有人都在撒謊。CDC、媒體、民主黨、我們的醫生--雖非全部，但佔大多數。我們被告知要保持信任。我認為這一切都是為了選舉，為了阻止經濟復甦，我受夠了。」

白宮發言人Kayleigh McEnany解釋，特朗普轉發該帖文是為了表達對CDC和某些提早洩漏防疫指南的「流氓」人物（Rogue Individuals）的不滿，指他們誤導美國民眾。

相關文章：美媒：白宮企圖將疫情矛頭指向福奇

福奇上周四（9日）稱美國多州疫情急速惡化，部分州份應該再度考慮封鎖，如同像三月疫情首襲時一樣，威脅特朗普重啟美國經濟的計劃。近日，白宮企圖將疫情矛頭指向福奇，向美國媒體發放一份列出福奇過去所發表的言論，包括稱「新冠肺炎不是重大威脅」、「無徵狀感染者不會傳播病毒」及「民眾外出時不應該戴口罩」。特朗普稍早曾在公開場合稱，福奇在領導抗疫工作上犯了很多錯。

 

 

疫情 經濟 傳染病
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