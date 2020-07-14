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【瑞幸造假】瑞幸咖啡：郭謹一擔任CEO兼董事長 去年全年真實收入約32億元（第二版）

金融經濟 14:02 2020/07/14

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郭謹一將擔任瑞幸咖啡董事長兼CEO

涉嫌財務造假的瑞幸咖啡（美：LK）宣布人事變動，正式罷免董事長陸正耀，聯合創辦人郭謹一將擔任董事長兼CEO。陸正耀、劉二海、黎輝、邵紹鋒將不再擔任董事會成員。

據媒體報道，集團分別於7月5日及7月12日舉行股東大會及董事會，提名楊潔、曾穎為獨立董事，並解除陸正耀、黎輝、劉二海及邵孝恆的董事職務。董事會會議最終決定，任命楊潔、曾穎為獨立董事，代理執行長郭謹一正式任命為董事長兼CEO。

據悉，郭謹一為瑞幸的聯合創辦人，郭瑾一曾於2016年至2017年間擔任神州租車 （00699） 董事長助理，當時神州租車董事長為陸正耀。

瑞幸咖啡維權投資者代理律師之一、北京郝俊波律師事務所主任律師郝俊波接受內地媒體採訪時曾表示，若集團董事會的高管被全部換掉，等於將以前涉嫌欺詐的管理層進行切割，某種程度上，與以前存在欺詐的品牌形像有所分別，因而獲得一些新的發展機會。

報道指，經過集團一段時間門店優化、優惠券折扣調整等，集團於一個月前，接近一半的門店已經達到收支平衡。報道引述消息指，若沒有疫情，集團原定計劃在年底實現公司盈利，目前未知能如期實現，惟集團今年全年門店數量將保持在4000家。

報道續指，集團將會有新的會計事務所入場，重新審計去年對的財報。報道引述消息人士表示，2019全年，瑞幸真實收入約32億元人民幣，每日現金收入約1300萬元。不過，瑞幸並未有就以上數據作出官方回應。

（第二版新增瑞幸財務數據）

相關文章：【瑞幸造假】瑞幸咖啡通過罷免陸正耀等4名董事

瑞幸咖啡完成基本內部調查　董事會要求罷免董事長陸正耀一職

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經濟 美股 神州租車（00699） 咖啡 瑞幸咖啡（美：LK）

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