【瑞幸造假】瑞幸咖啡陸正耀失去大股東地位　郭謹一擔任CEO兼董事長（第三版）

▲ 郭謹一將擔任瑞幸咖啡董事長兼CEO

涉嫌財務造假的瑞幸咖啡（美：LK）正式罷免董事長陸正耀，由聯合創辦人郭謹一擔任董事長兼首席執行官（CEO）後，公司股東架構出現變動。據《華爾街日報》指，英屬維爾京群島法院已宣判，陸正耀家族信託旗下、持有瑞幸咖啡股權的Haode Investments破產，法院同時委任畢馬威為瑞幸咖資產的清算人。

法院判決後，瑞幸咖啡初始投資者Centurium Capital成為擁有最多投票權的股東，投票權佔比約43%。陸正耀可於14日內就判出提出上訴。

據外電報道，瑞幸咖啡分別於7月5日及7月12日舉行股東大會及董事會，提名楊潔、曾穎為獨立董事，並解除陸正耀、黎輝、劉二海及邵孝恆的董事職務。董事會會議最終決定，任命楊潔、曾穎為獨立董事，代理執行長郭謹一正式任命為董事長兼CEO。

郭謹一為瑞幸的聯合創辦人

據悉，郭謹一為瑞幸的聯合創辦人，郭瑾一曾於2016年至2017年間擔任神州租車 （00699） 董事長助理，當時神州租車董事長為陸正耀。

瑞幸咖啡維權投資者代理律師之一、北京郝俊波律師事務所主任律師郝俊波接受內地媒體採訪時曾表示，若集團董事會的高管被全部換掉，等於將以前涉嫌欺詐的管理層進行切割，某種程度上，與以前存在欺詐的品牌形像有所分別，因而獲得一些新的發展機會。

瑞幸將委任新會計事務所

報道指，經過集團一段時間門店優化、優惠券折扣調整等，集團於一個月前，接近一半的門店已經達到收支平衡。報道引述消息指，若沒有疫情，集團原定計劃在年底實現公司盈利，目前未知能如期實現，惟集團今年全年門店數量將保持在4000家。

報道續指，集團將會有新的會計事務所入場，重新審計去年對的財報。報道引述消息人士表示，2019全年，瑞幸真實收入約32億元人民幣，每日現金收入約1300萬元。不過，瑞幸並未有就以上數據作出官方回應。

（第二版新增瑞幸財務數據；第三版新增陸正耀失去大股東地位）

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