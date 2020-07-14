【新冠肺炎】收緊防疫措施停室內活動　美國加州再關餐廳酒吧

新冠肺炎肆虐，美國的確診病例持續增加，美國加利福尼亞州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）宣佈，由於確診病例及住院人數急增，將推行新一輪防疫措施，下令停止室內活動，關閉餐廳、酒吧、戲院、動物園及博物館等。

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紐瑟姆表示，除了酒吧，可允許各業務在可行情況下經營戶外活動。除了關閉以上各室內場所，紐瑟姆亦下令30個疫情最嚴重的郡，需關閉當地的健身中心、禮拜場所、非關鍵行業辦公室、髮廊、理髮店和購物中心的室內業務，為期3日。他指，州內大概有成人口住在受影響的郡內。

紐瑟姆又指，當地時間周日（12日），錄得8,358宗新增新冠肺炎確診個案，整體染病率及「復陽」病人比例，已回升至7.4%。

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