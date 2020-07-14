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【新冠肺炎】收緊防疫措施停室內活動　美國加州再關餐廳酒吧

環球政經 12:35 2020/07/14

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新冠肺炎肆虐，美國的確診病例持續增加，美國加利福尼亞州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）宣佈，由於確診病例及住院人數急增，將推行新一輪防疫措施，下令停止室內活動，關閉餐廳、酒吧、戲院、動物園及博物館等。

其他文章：【新冠肺炎】譚德塞指多國抗疫方向出錯　全球在可見將來難回復正常

其他文章：【一文概覽】政府最新防控措施 乘公共交通工具必須戴口罩

紐瑟姆表示，除了酒吧，可允許各業務在可行情況下經營戶外活動。除了關閉以上各室內場所，紐瑟姆亦下令30個疫情最嚴重的郡，需關閉當地的健身中心、禮拜場所、非關鍵行業辦公室、髮廊、理髮店和購物中心的室內業務，為期3日。他指，州內大概有成人口住在受影響的郡內。

紐瑟姆又指，當地時間周日（12日），錄得8,358宗新增新冠肺炎確診個案，整體染病率及「復陽」病人比例，已回升至7.4%。

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撰文 : 鄺庭芳

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