【科網狂潮】Tesla創新高後挫兩成 新經濟股「散水」訊號?（訂戶專享） 金融經濟 12:59 2020/07/14 分享： 美國科技股納指周一晚創新高後倒跌2%，拖累港股新經濟股龍頭ATMX半日全綫急挫3%至6%。更令科技股好友如坐針氈的是，美股科技股超新星Tesla股價昨爆上新高後，再由高位急墮近2成股價倒跌，初現「散水」訊號。 ... 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 【A股牛市】A股ETF炒出禍 控炒風出手要及時（訂戶專享） 2020/07/13 【A股牛市】A股ETF炒出禍 控炒風出手要及時（訂戶專享） 【港股牛市】散戶市主導港股風險增? 派對料未完（訂戶專享） 2020/07/10 【港股牛市】散戶市主導港股風險增? 派對料未完（訂戶專享） 【科網狂潮】港美股市升勢超現實 新經濟股狂歡靠想像（訂戶專享） 2020/07/09 【科網狂潮】港美股市升勢超現實 新經濟股狂歡靠想像（訂戶專享） 【港股牛市】外資湧港大潮起動 資金市港股不容低估（訂戶專享） 2020/07/08 【港股牛市】外資湧港大潮起動 資金市港股不容低估（訂戶專享） 【A股牛市】官媒齊聲降温 拆解A股撐經濟思維（訂戶專享） 2020/07/07 【A股牛市】官媒齊聲降温 拆解A股撐經濟思維（訂戶專享） 經濟 美股 香港股票 股票 新經濟 市盈率 納斯達克綜合指數 增持 見頂 受惠股 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入