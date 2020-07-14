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【科網狂潮】Tesla創新高後挫兩成 新經濟股「散水」訊號?（訂戶專享）

金融經濟 12:59 2020/07/14

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美國科技股納指周一晚創新高後倒跌2%，拖累港股新經濟股龍頭ATMX半日全綫急挫3%至6%。更令科技股好友如坐針氈的是，美股科技股超新星Tesla股價昨爆上新高後，再由高位急墮近2成股價倒跌，初現「散水」訊號。

...

欄名 : 交易講場

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