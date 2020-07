美國17州控華府收緊簽證 趕網上課程留學生出境

▲ 美國17州與華盛頓哥倫比亞特區聯合提出控訴,要求阻止華府收緊簽證及驅逐網上課程留學生出境。

新冠肺炎疫情持續,不少院校都改為網上授課。但美國聯邦政府一直推動復課,早前宣布留學生如只進行網上課程,今年秋天不親身到院校上課,或將他們驅逐出境。美國17州與華盛頓哥倫比亞特區聯合提出控訴,要求阻止聯邦政府的新措施。

疫情爆發後,美國大部分院校都改為網上授課,美國聯邦政府在3月中曾宣布向持有F-1或M-1簽證的留學生提供豁免,讓他們留在美國。但聯邦政府上周一(6日)提出新措施,如院校復課仍採用網上授課,這些留學生將不再獲得簽證,留在美國的留學生也可能遭逐出境,但沒有按要求作公告及公眾徵詢。

參與起訴的州分大多為民主黨人控制,指控聯邦政府違反《行政程序法》(the Administrative Procedure Act)。新澤西州總檢察長格雷瓦爾(Gurbir Grewal)批評,聯邦政府的行為魯莽、不負責任及非法,利用留學生來逼各大院校恢復面對面授課,使全體學生陷入危險。

馬薩諸塞州總檢察長希利(Maura Healey)更批評指:

特朗普政府甚至沒有試圖解釋這項無意義規定的基礎,這迫使院校在容許留學生入學及保護校園安全之間作抉擇。

(The Trump administration didn’t even attempt to explain the basis for this senseless rule, which forces schools to choose between keeping their international students enrolled and protecting the health and safety of their campuses.)

提出起訴的17州 及華盛頓特區 共有1,124所大學和高等院校,於2019年共有約373,304名留學生,為這些州分帶來約140億美元(約1,092億港元)的經濟貢獻。

除了17州及華盛頓特區外,哈佛大學及痲省理工學院(MIT)早前也因應新規定,向美國國土安全部、移民及海關執法局提出訴訟。

