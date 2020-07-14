【華為5G】英國擬不遲於2027年全面移除華為設備　華為：令人失望（第二版）

▲ 【華為5G】英國擬不遲於2027年全面移除華為設備，本港5G概念股今早受壓。

《彭博》引述消息人士透露，英國準備通過一項分兩步實施的計畫禁用華為5G設備，以保護關鍵通信系統免受潛在的安全威脅。英國擬在不遲於2027年全部撤換已安裝的華為設備，主要5G設備股今日均下挫。到了本港時間晚上，華為英國發言人形容有關決定令人失望，並將與英國政府溝通。

根據該計劃，英國電信運營商到年底將不能在5G網絡中新添任何華為組件，運營商亦需在不遲於2027年全部撤換已安裝的華為設備。消息傳出後，《路透社》引述英國文化大臣Oliver Dowden所云，英國已決定停止在5G建設中使用華為設備。

受消息困擾，中興 （00763） 全日跌5%，收報25.55元，成交額7.3億元；京信通信 （02342） 收報3.55元，跌4%；鐵塔 （00788） 跌2.6%，收報1.5元。

華為：美國制裁不影響產品安全性

到了晚上，華為英國發言人Edward Brewster回應，指英國之決定令人失望，認為這可能會讓英國數碼發展減慢，並令消費者增加通訊方面之開支。華為「敦促」政府重新考慮上述決定，亦有信心美國制裁措施不會影響華為在英國提供產品之韌性和安全性。

Brewster補充，將審視英國政府舉動對華為未來英國業務的影響，並將與英國政府溝通。

（第二版新增了華為回應）

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