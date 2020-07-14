【粵澳通關】澳門放寬內地入境措施　大行最BUY呢隻濠賭股

澳門新冠病毒應變協調中心昨公布，澳門即日起將北京和湖北省從病毒高發地區名單中剔除，意味內地所有城市居民到訪澳門將不再需要進行為期14天的醫學觀察。一眾濠賭股即時彈起，摩根士丹利報告相信銀河娛樂（00027）股價60日內可跑贏大市，而摩根大通亦指銀娛為行業首選。

內地城市居民進入澳門不需隔離檢疫外，澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心同時公布，接到珠海市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部通知，自7月15日上午6時起，對從粵澳口岸進入廣東省人員不再實行集中隔離14天醫學觀察，入境前須完成核酸檢測，申領「澳門健康碼」和「粵康碼」。換言之，內地與澳門之間互相往來無需再隔離14天，對濠賭股自然是最受惠。

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今日濠賭股逆市上升，截至11時，銀娛報53.7元，升5.6%，是表現最佳藍籌股；金沙中國（01928）報32.35元，升5%；澳博（00880）報9.4元，升10.2%；永利澳門（01128）報14.4元，升7.3%；美高梅中國報10元，升5.3%；新濠國際（00200）報15.58元，升3.2%。

摩根士丹利報告指，相信銀娛股價60日內可跑贏大市，機會率80%，銀娛在貴賓廳市場方面接觸面較大，相信關口回復正常對公司而言屬利好，目標價53元，評級「與大市同步」。摩根大通亦發表報告，對放鬆措施沒有設置限額較為意外，預計從廣東來的需求能恢復到正常水平的70%，意味著澳門博彩業總收入可能會恢復到2019年水平的20%至25%，首選為銀娛及新濠博亞。