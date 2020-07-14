【新冠肺炎】譚德塞指多國抗疫方向出錯　全球在可見將來難回復正常

新冠肺炎疫情持續，全球有逾1,300萬人確診，逾57萬人染病死亡，本港也爆發第三波疫情，出現多宗本地感染個案，而且部分無法追蹤源頭。世衛總幹事譚德塞周一（13日）表示，不少國家在對付新型冠狀病毒疫情時，發出混亂訊息及未有採取正確措施，在可預見的未來，全球不可能回復原有生活。

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譚德塞又指，周日（12日）接報全球新增23萬宗確診病例，創單日新高，美洲仍然是重災區。他指，太多國家在抗疫上走了錯誤方向，病毒依然是頭號公敵，但多國天政府及民眾的行為未有反映此情況，若抗疫的基本步驟，例如保持社交距離、洗手、戴口罩等都未有跟隨，全球疫情只會日益惡化。

世衛突發衞生事件規劃執行主任瑞安表示，美洲部分國家或地區的疫情已經失控，可能需要實施局部封關以遏制病毒傳播。他又指，早前被派往中國調查新冠病毒源頭的兩人小組，正在武漢接受14天檢疫，完成檢疫後會展開工作。

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