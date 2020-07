政府小心 新冠疫情「恐惹革命」達沃斯論壇創辦人警告

▲ 【新冠肺炎】疫情「恐惹革命」世經經濟論壇創辦人警告

新型冠狀病毒肺炎全球大流行沒有消退迹象,疫情已導致全球逾1,300萬人確診,超過57萬人死亡。世界經濟論壇創辦人施瓦布(Klaus Schwab)警告,新冠肺炎疫情令各地深層矛盾加劇,若不敢於改變予以應對,暴力衝突甚至革命恐難避免。

世界經濟論壇(又稱達沃斯論壇)德國裔創辦人兼執行董事長施瓦布,以及法國全球化學者馬勒雷(Thierry Malleret),出版合著新書《Covid-19: The Great Reset》(新冠病毒:大重設)。兩人認為,這場全球公共衛生危機加深了世界經濟體與各地社會之間,本已存在的裂痕,而各種民意調查皆顯示,民眾集體渴望改變來臨。

兩人提到,美國抗議警暴示威反映,社會有急切需要去實現「大重設」。兩人指出,美國反警暴示威的根本條件,是由新冠肺炎疫情造成,尤其是種族不平等得到充分體現,加上失業率上升,都為示威火上加油愈演愈烈。

對於新冠肺炎疫情,施瓦布與馬勒雷寫道:

「不少人都在思考事件何時會恢復正常。簡短答案是:永遠不會。」

(Many of us are pondering when things will return to normal. The short response is: never.)

他們認為,再沒有事情會回復至危機之前那虛幻的「正常」感覺,因為疫情已經令全球走向發生根本改變。兩人稱,不管部分分析認為世界正分叉成兩大集團,本質上其實都是一樣:我們在2020年初所認識的世界已經不復存在,在疫情中溶掉。

施瓦布與馬勒雷主張,各地必須立刻採取「重設」行動,打造更包容、更平等的未來,這並非奢侈品而是必需品;假如我們沒法解決社會、經濟體之內的頑疾,歷史則告訴我們,改變很可能會是由暴力衝突甚至革命所帶來。

