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政府小心 新冠疫情「恐惹革命」達沃斯論壇創辦人警告

環球政治 10:54 2020/07/14

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【新冠肺炎】疫情「恐惹革命」世經經濟論壇創辦人警告

新型冠狀病毒肺炎全球大流行沒有消退迹象，疫情已導致全球逾1,300萬人確診，超過57萬人死亡。世界經濟論壇創辦人施瓦布（Klaus Schwab）警告，新冠肺炎疫情令各地深層矛盾加劇，若不敢於改變予以應對，暴力衝突甚至革命恐難避免。

世界經濟論壇（又稱達沃斯論壇）德國裔創辦人兼執行董事長施瓦布，以及法國全球化學者馬勒雷（Thierry Malleret），出版合著新書《Covid-19: The Great Reset》（新冠病毒：大重設）。兩人認為，這場全球公共衛生危機加深了世界經濟體與各地社會之間，本已存在的裂痕，而各種民意調查皆顯示，民眾集體渴望改變來臨。

兩人提到，美國抗議警暴示威反映，社會有急切需要去實現「大重設」。兩人指出，美國反警暴示威的根本條件，是由新冠肺炎疫情造成，尤其是種族不平等得到充分體現，加上失業率上升，都為示威火上加油愈演愈烈。

世衛：很多國家防疫方向錯 新冠肺炎仍是頭號公敵

對於新冠肺炎疫情，施瓦布與馬勒雷寫道：

「不少人都在思考事件何時會恢復正常。簡短答案是：永遠不會。」

（Many of us are pondering when things will return to normal. The short response is: never.）

他們認為，再沒有事情會回復至危機之前那虛幻的「正常」感覺，因為疫情已經令全球走向發生根本改變。兩人稱，不管部分分析認為世界正分叉成兩大集團，本質上其實都是一樣：我們在2020年初所認識的世界已經不復存在，在疫情中溶掉。

施瓦布與馬勒雷主張，各地必須立刻採取「重設」行動，打造更包容、更平等的未來，這並非奢侈品而是必需品；假如我們沒法解決社會、經濟體之內的頑疾，歷史則告訴我們，改變很可能會是由暴力衝突甚至革命所帶來。

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責任編輯：方圓之

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