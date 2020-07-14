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【疫情大爆發】今日再新增40宗本地感染　若惡化食肆恐全日禁堂食　餐飲股向下（第二版）

金融經濟 16:50 2020/07/14

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食肆晚上禁堂食　餐飲股向下太興跌逾2%

本港爆發第三波疫情，今日再有48宗新增確診個案，當中40宗為本地感染個案，24宗源頭不明。為控制疫情，周三起餐飲食肆於每晚6時至翌日早上5點不准堂食。香港餐飲聯業協會會長黃家和估計，單計7月，餐飲業可能會損失約30億元生意，若相關措施持續，之後每個月的損失會更大。

陳肇始：不排除下一步全天候禁堂食

食物及衞生局局長陳肇始在一個電台節目上表示，考慮到仍有市民需要上班期間用膳，故此食肆晚六朝五才禁止堂食，只能外賣，若疫情惡化，不排除下一步全天候禁止堂食，以減少人流。

餐飲股向下。大家樂 （00341） 跌2.1%，收報14.6元；大快活 （00052） 跌1.4%，收報16.56。另外，太興 （06811） 跌3.3%，收報1.18元；稻香  （00573） 跌1%，收報0.96元；翠華 （01314） 破底低見0.295元，收報0.3元，跌3.2%。

因應疫情，餐飲業每晚6時至翌日早上5點不准堂食只能外賣，暫時為期7天。餐飲處所内的顧客數目，在任何時間均不得超過該處所通常座位數目的一半，並不得有多於4人同坐一桌。

【疫情大爆發】一文盡覽政府最新防疫措施　食肆晚上禁堂食、乘交通工具戴口罩

責任編輯︰梁浩碩

香港股票 稻香控股（00573） 翠華控股（01314） 太興集團（06811） FAIRWOOD HOLD（00052） 大家樂（00341） 餐飲股 大快活 大家樂
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