【第三波疫情】5間潛藏傳播鏈餐廳 有冇幫襯過? 疫廈名單更新（至7月13日)

疫情繼續在社區爆發, 今日（14日）本港新增至少50宗新型冠確診個案, 當中41宗為本地感染, 部份源頭不明。防疫措施正不斷收緊, 以防疫情進一步蔓延。食肆限枱令再收緊至每枱4人, 而且晚6朝5禁堂食。 衛生防護中心傳染病處主任張竹君早前點名5家餐廳，包括:

慈雲山中心的翠河餐廳

慈雲山中心百匯軒

慈雲山中心薀莎餐廳

彩雲商場彩龍皇宮大酒樓

上環聚點坊

該5店被指是潛藏新冠病毒傳播鏈，有關的確診個案超過20人, 其中一半即10人曾到過慈雲山翠河餐廳。張竹君呼籲曾光顧的巿民如有不適應盡快求醫。這5家食肆已全部暫停營業。

下面是衛生防護中心最新公布「曾有確診或疑似個案，在自出現病徵前兩天起」或「兩宗以上確診或疑似個案在潛伏期內」到訪過的大廈名單新增部份（至7月13日）。早於7月13日之名單見於表後相關文章的連結。

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