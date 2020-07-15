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【恒指夜期】道指升556點納指僅漲0.9%　恒指夜期收市升117點

金融經濟 04:21 2020/07/15

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【港股市況】恒指黑期跌約110點　道指期貨升57點（不斷更新）

疫情大爆發影響，美國部分地方經濟活動「解封」進度未如理想，美股昨日尾市跳水，科技股更成獲利主要對象，拖累港股今日亦順勢回吐，更一度大跌超過500點。外圍踏入業績期，市場如何從中解讀經濟前景將甚為重要，若經濟回穩跡象漸現，美股回升下港股亦大有機會更上一層樓。

【04：00】道指收市報26642點，升556點或2.1%，標指升1.3%，收報3197點，納指升0.9%，收報10488點。

【03：00】夜期收市報25656點，升117點，高水178點。

【01：47】美股氣氛進一步好轉，三大指數全綫倒升；恒指夜期升幅擴大，報25718點，升179點，高水240點。

【00：45】滙豐倫敦折算收報37.35港元，較港高1.3%。

【00：30】歐股靠穩，英國跌0.1%，德法跌0.8%及1%。

【23：37】道指升幅擴至約270點；恒指夜期表現亦改善，升130點，高水191點，報25669點。

【疫情大爆發】大家樂下午5時起供應晚市外賣　集團餐廳推不同外賣優惠

【華為5G】英國擬不遲於2027年全面移除華為設備　華為：令人失望（第二版）

【23：05】恒指夜期報25556點，升17點，高水78點。

【22：37】波音（美：BA）、摩根大通（美：JPM）、麥當勞（美：MCD）皆上升，令道指倒升約200點；恒指夜期則仍回吐9點，報25530點，高水52點。

【疫情大爆發】惠康針對日用品推限購令　整體超市未見「盲搶」（附現況圖）

【疫情大爆發】一文盡覽政府最新防疫措施　食肆晚上禁堂食、乘交通工具戴口罩

【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）

【21：30】美股三大指數開市皆未止跌，道指開市早段跌約65點；恒指夜期亦隨外圍下跌，報25477點，跌62點，低水1點。

【19：50】恒指夜期報25554點，升15點，高水76點。

【18：44】恒指夜期反覆，報25532點，跌7點，高水54點。

【疫情大爆發】袁國勇：個別病房已出現病毒爆發　伊院停非緊急服務

【中芯科創板】中芯周四掛牌　股票編號688981似港股

【科網狂潮】北水未懼震盪　今逆市掃TMX共涉16.8億元

股份 7月累積升幅 7月累積最大升幅 高位回落幅度
阿里巴巴 +14.7% +25.9% -8.9%
騰訊 +5.3% +13.1% -6.9%
美團 +14.7% +24.1% -7.6%
小米 +27.9% +36.3% -6.2%
網易 +10% +25.0% -12.0%
京東 +4.3% +17.2% -11.0%

【17：16】恒指夜期開報25518點，最新報25587點，升47點，高水109點。

【16：10】即月期指收報25540點，跌209點或0.8%，高水62點。

美股高位回落，美國的新冠肺炎疫情持續惡化，道指早段飆逾560點，收市僅微升10點，納指更倒跌超過2%。恒指開報25663點，跌108點，其後走勢反覆向下，在騰訊 （00700） 拖累下，大市曾跌逾500點，恒指最終收報25477點，跌294點。

【16：10】恒指跌294點，收報25477點。國指收報10405點，跌170點。主板成交1789億元。濠賭股逆市造好，銀娛 （00027） 、金沙 （01928） 分別升6%及5%，為升幅最大藍籌；新經濟股下挫，阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 挫逾半成。

【16：00】恒指U盤前跌401點，報25370點。

【15：45】經營HKTVMall的港視 （01137） 尾市轉升，港視升近0.2%。

【港股技術調整】恒指急回最多500點 投資界話下個睇咩位？

【疫情大爆發】惠康限購廁紙雞蛋米每人兩件　發言人：當需求回復正常會取消限購

【15：41】大市跌逾400點，騰訊 （00700） 跌3%，報524元。

【15：34】恒指尾市跌約350點，報25420點。

【15：24】思摩爾 （06969） 轉升逾2%，高見30.5元。

【15：21】長和 （00001） 升幅擴至1.9%，高見51.8元。外電引述消息人士指，歐洲最大的電信信號塔營運商Cellnex Telecom SA正考慮競投長和歐洲無線塔業務的部份股權。若達成協議，估值或達100億歐元（約878億港元）。

傳Cellnex有意競購長和歐洲無線塔業務部份股權 估值達878億元

【15：15】本港地產股個別發展，恒地 （00012） 倒升0.2%；新地 （00016） 倒升0.5%；信置 （00083） 升0.6%；長實 （01113） 跌0.3%；新世界 （00017） 跌2.1%。

【15：00】內地股市午後跌幅收窄，上證跌0.8%；深證跌1.1%；創業板指跌1.1%。

【14：54】聯通 （00762） 今早逆市向好，午後升幅進一步擴大至逾2%，高見4.76元。

【14：50】騰訊 （00700） 回順，跌2.6%，報527元。大和認為騰訊第二季遊戲收入增長續強勢，對下半年廣告業務增長看法樂觀，重申「買入」評級，目標價由515元上升至610元。

【騰訊股價】大和升騰訊目標價至610元　遊戲業務表現續強勢

【14：24】大市跌幅收窄至約300點，試上25500點水平。

【14：19】中美關係緊張，原油價格於亞洲時段跌逾1%，中石油 （00857） 、中石化 （00386） 跌逾2%；中海油 （00883） 跌近2%。

【14：03】百濟神州 （06160） 逆市升9%，破頂高見138元。

【14：00】大市跌逾400點，報25341點，跌430點。

【13：07】國泰 （00293） 逆市向好，升1%，高見7.07元。國泰昨公布，三項普通決議案－「優先股認購協議及所涉交易，包括發行認股權證及配發和發行認股權證股份」、「供股」、「授予新一般授權」，都獲逾99%股份贊成票。

【國泰危機】國泰股東會通過港府救亡方案　主席：年底提交重組方案

【13：00】恒指午後初段跌不足400點，跌約390點，報25379點。

【12：00】恒指半日跌436點，中午收報25335點。國指跌210點，中午收報10365點。成交1038億元。新經濟股挫，阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 挫逾6%；網易 （09999） 、美團 （03690） 、小米 （01810） 跌4%。

【11：30】內地股市向下，上證半日跌1.1%；深證跌1.7%；創業板指跌近2%。

【11：21】思摩爾 （06969） 跌逾2%，低見26.9元。國家煙草專賣局公布，周一召開電子煙市場專項檢查行動部署電視電話會議，強調持續依法打擊違法違規制售電子煙行為的態度和堅定決心。

【10：47】大市跌幅收窄至400點以下，報25386點。

【10：45】金山軟件 （03888） 股價回吐一成，低見41.4元。

【10：37】騰訊 （00700） 跌4%，跌穿520元水平。阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 、小米 （01810） 跌逾6%；網易 （09999） 、美團 （03690） 挫約半成。

【10：34】恒指進一步向下，跌幅擴至近500點，跌穿25300點。

【10：29】大市跌幅擴大至400點，跌穿25400點水平。

【10：23】新經濟股跌幅擴大，除騰訊 （00700） 跌3%，京東 （09618） 跌逾6%；阿里巴巴 （09988） 跌半成；美團點評 （03690） 、網易 （09999） 、小米 （01810） 跌逾4%。

【10：15】港股再跌逾300點，騰訊 （00700） 跌3%；滙豐 （00005） 跌1.5%；中移動 （00941） 跌0.6%；港交所 （00388） 跌2.1%；友邦 （01299） 跌1.1%。

【10：07】啤酒股潤啤 （00291） 破頂高見48.5元；青啤 （00168） 升0.1%，破頂高見48.5元。另外，百威 （01876） 升1.7%，高見24.45元。

【10：01】汽車股隨市回吐，比亞迪 （01211） 跌半成，低見83.6元；吉利 （00175） 跌4%，低見18.08元。華晨 （01114） 跌6.1%，低見8.18元；長汽 （02333） 跌2.5%，低見6.41元。

【Tesla股價】Tesla一度衝1800美元　收市倒跌3%僅1497.06美元。

【10：00】中國6月份以人民幣計價進口按年增長6.2%，預估為-4.7%。中國6月份以人民幣計價出口按年增長4.3%，預估為3.5%。

【09：58】餐飲股向下。大家樂 （00341） 跌2.1%，低見14.4元；大快活 （00052） 跌0.8%，低見16.5元。另外，太興 （06811） 跌2.5%，低見1.18元；稻香  （00573） 跌1%；翠華 （01314） 暫無升跌。因應疫情，餐飲業每晚6時至翌日早上5點不准堂食只能外賣，暫時為期7天。

食肆晚上禁堂食　餐飲股向下太興跌逾2%

【09：51】思捷環球 （00330） 跌近5%，低見1.12元。聯交所權益披露顯示，維他奶 （00345）   羅氏家族後人、中南證券莊友堅太太羅琪茵再度增持思捷環球股份。羅琪茵於周一（13日），以每股1元的代價增持1億股思捷環球股份，她的最新持股量達3.43億股，持股佔比達18.18%。

【ESPRIT】維他奶後人羅琪茵再增持思捷 持股佔比增至逾18%

【09：48】恒大健康 （00708） 逆市升11.7%，破頂高見29.8元，市值突破2500億元，早段曾挫逾一成，低見23.05元。

【09：46】澳門將北京和湖北省從病毒高發地區名單中剔除，即曾到內地所有城市人士到澳門不需作14天醫學觀察，濠賭股抽升，其中藍籌股銀娛 （00027） 升8%；金沙 （01928） 升6%。

濠賭股全綫抽升　澳門解除內地居民到訪限制令

【09：42】大市跌幅顯著收窄至約135點，重上25600點水平。

【09：31】納指倒跌2%，新經濟股下挫，ATMX 4股阿里巴巴 （09988） 跌3.5%；騰訊 （00700） 跌2.2%；美團 （03690） 曾挫近一成，最新跌3.7%；小米 （01810） 跌2.5%。另外，網易 （09999） 跌2.1%；京東 （09618） 跌4.7%。

【ATMX】FAANG全綫跌 港新經濟股急插阿里巴巴跌4%美團跌穿200元

【09：31】港股早段跌幅擴大至逾300點，跌穿25500點水平。

【09：24】即月期指跌逾300點，跌至25400點水平。

【09：20】恒指開報25663點，跌108點，新經濟股向下，騰訊 （00700） 低開2.2%，開報529元。

【09：13】即月期指開報25645點，跌104點或0.4%。

【09：05】人行開展300億​​元人民幣逆回購操作，淨投放300億元人民幣。

【08：54】恒指黑期跌約110點，報25656點；道指期貨升57點，報26025點。

【08：50】外電報道，美國總統特朗普的高級顧問已排除通過打擊香港的聯繫滙率制度。報道引述知情人士指，這個想法已經被放棄，因支持者不夠多，反對者擔心此舉難以實施，而且最終可能傷及美國。

【港區國安法】美國據報已排除打擊香港聯繫滙率制度

【08：30】澳門博彩監察協調局根據衛生當局的指引及要求，除繼續嚴格巡查所有娛樂場，要求遵守原有防疫措施外，自7月15日凌晨零時起，將嚴格要求任何進入娛樂場人士，必須接受探熱、出示有效的健康碼及核酸檢測證明。

澳門：明日起進入娛樂場人士　須出示健康碼及核酸檢測證明

【08：20】今日共有6隻新股公布招股結果。6隻新股當中，暫以祖龍娛樂  （09990）  香港公開發售部分超額認購最多，祖龍娛樂超購122.01倍；中科天元  （01156）  最難中。1手中籤率只有8.51%，抽18手始可穩獲1手。

【新股IPO】6新股公布招股結果　祖龍娛樂超購最多中科天元最難中（附6新股分配結果）

【08：15】華為上半年收入4540億元人民幣，按年增加13%，增長較去年度同期的23.2%有所放緩，主要由於美國不斷呼籲抵制華為，加上新冠肺炎疫情影響銷售，今年首3個月華為增長明顯放緩。

華為增長放緩上半年收入按年升13%　受累抵制+疫情

【07：30】道指早段飆逾560點，收市僅微升10點，報26085點；標指收市倒跌29點，報3155點。納指收市倒跌超過2%，收報10390點，跌226點。

港股ADR收報25529點，跌242點或近1%；恒指夜期收報25850點，升101點，高水78點，成交22,855張。

責任編輯︰梁浩碩

香港股票 長和（00001） 長實集團（01113） 信和置業（00083） 新世界發展（00017） 新鴻基地產（00016） 恒基地產（00012） 中國石油化工股份（00386） 中國海洋石油（00883） 中國石油股份（00857）

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