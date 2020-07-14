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濠賭股全綫抽升　澳門解除內地居民到訪限制

金融經濟 12:07 2020/07/14

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澳門：明日起進入娛樂場人士　須出示健康碼及核酸檢測證明

澳門新冠病毒應變協調中心表示，即日起澳門將北京和湖北省從病毒高發地區名單中剔除，即曾到內地所有城市人士到澳門不需作14天醫學觀察。今日起解除對曾到過湖北省人士進入娛樂場的限制措施。此外，自明天（15日）上午6時起，對從粵澳口岸進入廣東省人員不再實行集中隔離14天醫學觀察。

濠賭股逆市全綫抽升，銀娛 （00027） 半日升5.3%，中午收報53.55元；金沙 （01928） 升5%，中午收報32.35元，分別排升幅最大藍籌第一、二位。另外，美高梅 （02282） 5.3%，中午收報10元；永利 （01128） 廿7.3%，中午收報14.4元；澳博 （00880） 升11.6%，中午收報9.52元；新濠 （00200） 升3.6%，中午收報15.64元。

另外，澳門表示，因應新的出入境安排，調整娛樂場的防疫措施，以確保員工及客人的健康。博彩監察協調局根據衛生當局的指引及要求，除繼續嚴格巡查所有娛樂場，要求遵守原有防疫措施外，自7月15日凌晨零時起，將嚴格要求任何進入娛樂場人士，必須接受探熱、出示有效的健康碼及核酸檢測證明。同時，特區政府亦要求所有娛樂場按照鮮風換氣標準，保持場內空氣清新。

此外，進入全澳所有渡假村、酒店及公寓的人士，均須接受探熱及出示健康碼。而其他商業場所亦需要遵照衛生部門發出的相關指引，繼續做好防疫工作。

澳門6月博彩收入年內低　按年大跌97%

澳門旅遊局料2023年才可回復疫前旅遊規模　濠賭股全線跌

責任編輯︰梁浩碩

香港股票 新濠國際（00200） 澳博控股（00880） 永利澳門（01128） 美高梅中國（02282） 金沙中國有限公司（01928） 銀河娛樂（00027） 疫情 博彩 澳門
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