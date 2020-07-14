濠賭股全綫抽升　澳門解除內地居民到訪限制

▲ 澳門：明日起進入娛樂場人士 須出示健康碼及核酸檢測證明

澳門新冠病毒應變協調中心表示，即日起澳門將北京和湖北省從病毒高發地區名單中剔除，即曾到內地所有城市人士到澳門不需作14天醫學觀察。今日起解除對曾到過湖北省人士進入娛樂場的限制措施。此外，自明天（15日）上午6時起，對從粵澳口岸進入廣東省人員不再實行集中隔離14天醫學觀察。

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另外，澳門表示，因應新的出入境安排，調整娛樂場的防疫措施，以確保員工及客人的健康。博彩監察協調局根據衛生當局的指引及要求，除繼續嚴格巡查所有娛樂場，要求遵守原有防疫措施外，自7月15日凌晨零時起，將嚴格要求任何進入娛樂場人士，必須接受探熱、出示有效的健康碼及核酸檢測證明。同時，特區政府亦要求所有娛樂場按照鮮風換氣標準，保持場內空氣清新。

此外，進入全澳所有渡假村、酒店及公寓的人士，均須接受探熱及出示健康碼。而其他商業場所亦需要遵照衛生部門發出的相關指引，繼續做好防疫工作。

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責任編輯︰梁浩碩