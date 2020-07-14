道指微升納指倒跌逾2%　港股ADR跌242點

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華為增長放緩上半年收入按年升13% 受累抵制+疫情
道指微升納指倒跌逾2%
美股高位回落，美國的新冠肺炎疫情持續惡化，美國每日新增確診個案連續3天超過6萬，道指早段飆逾560點，收市僅微升10點，報26085點；標指收市倒跌29點，報3155點。納指收市倒跌超過2%，收報10390點，跌226點。
港股ADR跌242點
港股ADR收報25529點，跌242點或近1%；恒指夜期收報25850點，升101點，高水78點，成交22,855張。
原油價格跌逾1%
原油價格下跌，市場憂慮疫情不利原油需求，加上主要產油國據報計劃下月開始放寬減產力度，紐約期油收報40.1美元，跌0.45美元或1.1%；布蘭特期油收報42.72美元，跌0.52美元或1.2%。
美滙指數跌0.1%
市場注視美企業績及經濟數據，美滙指數續軟，報96.53，跌0.1%。歐元美兌元報1.1347；美元兌日圓報107.31。
美國10年期債息報0.62厘。
紐約期金升0.7%
部分避險資金流入金市，紐約期金收報1814.1美元，升12.2美元或0.7%。現貨金於1804美元水平。
責任編輯︰梁浩碩
欄名 : 金股滙行情