【美股收市】憂疫情惡化損經濟 納指倒跌2% 道指僅微升

美國的新冠肺炎疫情持續惡化，抵銷疫苗審批的利好消息，拖累美股高位回落，道指早段飆逾560點，尾段一度轉跌，納指收市倒跌超過2%。

美國每日新增確診個案連續3天超過6萬，加州要求轄區內各郡縣即時停止室內餐飲娛樂活動，投資者憂疫情對經濟影響，道指收市僅微升10點，報26085點 ; 標指收市倒跌29點，報3155點。納指收報10390點，跌226點。

輝瑞藥廠(Pfizer)與德國生物科技公司BioNTech所開發4隻肺疫疫苗中，有兩隻獲美國食物及藥品管理局(FDA)快速核准的資格，本月料可進入測試階段。輝瑞逆市升逾4%。

龍頭科網股則破頂倒插，特斯拉(Tesla)早段曾創新高見1794.99美元，升幅達16.2%。收市倒跌3.1%，報1497.06美元；亞馬遜收市滑落3%，報3104美元；早段曾破頂見3344.29美元。Facebook收市倒跌2.5%，Netflix挫4.2%，蘋果倒跌0.5%，Alphabet跌1.7%。

美元軟，美滙指數低見96.27，尾段跌0.1%，報96.54；中美關係緊張，利好金價，紐約期金升0.7%，報1814.1美元。

石油輸出國組織（OPEC，簡稱油組）本周召開技術會議，市場預期有可能放寬減產力度，令油價偏軟，紐約期油和布蘭特期油滑落1.1%，報40.10及42.72美元。