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【派錢1萬】書面登記1萬周三收款　金管局：毋須急於到分行查閱或排隊

金融經濟 23:20 2020/07/13

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金管局發言人呼籲，毋須急於到銀行分行查閱或排隊，特別是長者應避免傳播風險。

政府1萬元現金發放計劃，款項已陸續到達市民手上，而以書面方式登記的市民亦可以提早在周三（15日）起獲得1萬元。金管局發言人提醒，存入款項當日銀行會發放短訊通知，毋須急於到分行查閱或排隊，減低受感染的風險。

透過電子方式登記1萬元的市民，已經由7月6日開始陸續收到款項，下一階段政府將會向透過書面方式登記的市民分批發放款項。政府已公布首批登記的市民（1955年或以前出生人士）將會於本周三（15日）起陸續收到款項。

金管局發言人指，當款項存入市民戶口後，銀行會根據書面表格填寫的流動電話號碼，在款項發放當天或翌日向市民發出短訊通知，所以有關市民無需急於在款項開始發放首日親身到銀行查閱戶口結餘，例如使用打簿機查閱存摺交易紀錄，更無需於銀行分行營業前便排隊等候。

發言人續指，市民可以選擇於稍後時間或分行人流較少時才到銀行查閱戶口結餘以確認收到款項。在疫情下，市民尤其長者應該盡量避免到人多擠迫的地方，減低受感染的風險。

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