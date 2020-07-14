【派錢1萬】書面登記周三收款　政府：逾450萬人已收款（第三版）

▲ 金管局發言人呼籲，毋須急於到銀行分行查閱或排隊，特別是長者應避免傳播風險。

政府1萬元現金發放計劃，款項已陸續到達市民手上，而以書面方式登記的市民亦可以提早在周三（15日）起獲得1萬元。金管局發言人提醒，存入款項當日銀行會發放短訊通知，毋須急於到分行查閱或排隊，以減低受感染的風險。

政府發言人指，截至7月4日共約63萬人透過銀行或香港郵政提交書面登記表格。而截至昨日（13日），已有超過450萬名市民透過銀行帳戶收取1萬元。

首批以書面登記的市民（1955年或以前出生人士）將會提早5日、即明日（15日）起陸續收到款項。

金管局：收款後銀行會有短訊通知

金管局發言人指，當款項存入市民戶口後，銀行會根據書面表格填寫的流動電話號碼，在款項發放當天或翌日向市民發出短訊通知，所以有關市民無需急於在款項開始發放首日親身到銀行查閱戶口結餘，例如使用打簿機查閱存摺交易紀錄，更無需於銀行分行營業前便排隊等候。

發言人續指，市民可以選擇於稍後時間或分行人流較少時才到銀行查閱戶口結餘以確認收到款項。在疫情下，市民尤其長者應該盡量避免到人多擠迫的地方，減低受感染的風險。

中銀香港：34分行有支票兌付專櫃



中銀香港表示，首批透過成功以書面登記領取1萬元的長者，即1955年或以前出生且於2020年7月4日或之前登記的人士，明日起經指定賬戶收到款項。

屆時，客戶會收到銀行的短訊通知款項已存入賬戶，請客戶留意相關訊息。倘客戶未有在書面登記表格上提供流動電話號碼，中銀會根據銀行的通訊記錄向客戶發出短訊、電郵或郵寄通知。

此外，中銀香港是唯一提供兌付港府1萬元支票服務的銀行，已領取支票的市民可到任何一家中銀分行辦理兌現支票，其中34間分行更設有支票處理專窗。

（第二版新增中銀香港內容；第三版新增政府發言人內容）

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