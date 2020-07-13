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【疫情大爆發】復星醫藥：新冠病毒預防疫苗獲批臨床試驗

金融經濟 23:14 2020/07/13

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復星集團董事長郭廣昌5月接受外媒訪問時曾指，研發疫苗不只是為了應對病毒侵襲，「疫苗愈早推出，大眾的信心將愈佳，並令經濟環境愈快復元」。

肺炎疫情不斷擴散，再有公司旗下新冠肺炎藥物獲批臨床測試。復星醫藥 （02196） 在聯交所發公告，指旗下復星醫藥產業已收到《申報通知書》，允許新型冠狀病毒mRNA疫苗（BNT162b1）用於國家藥監局的臨床試驗。

復星醫藥同時公布，截至6月底，集團連同許可費等成本，在研發上述mRNA疫苗已投放約1406萬元人民幣。mRNA疫苗為「預防用生物製品」，主要用於18歲及以上人士預防新型肺炎病毒，而復星醫藥產業3月期間已獲德國BioNTech SE授權，在中港澳台地區獨家開發疫苗。

復星集團董事長郭廣昌5月接受外媒訪問時曾指，研發疫苗不只是為了應對病毒侵襲，「疫苗愈早推出，大眾的信心將愈佳，並令經濟環境愈快復元」。

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