【疫情大爆發】海洋公園、迪士尼重新關閉　迪士尼：購票起6個月內有效（第三版）

香港新冠肺炎疫情反覆，港府重新收緊社區防疫措施，兩個恢復營運約1個月的主題樂園亦都要重新關閉。海洋公園昨晚宣布，今日（14日）起暫停開放至本月21日。而香港迪士尼樂園自周三（15日）暫時關閉。

行政長官林鄭月娥昨晚宣布，收緊多項社區防疫措施，明日起限聚令再收緊至4人，而海洋公園及香港迪士尼樂園昨晚先後宣布會關閉。

迪士尼：普通日子門票購買日起6個月有效

香港迪士尼樂園指，將於周三（15日）起暫時關閉，園內的酒店會維持開放，已按照政府及衛生部門的指引，加強採取健康及安全措施。

已購票的市民，持普通日子樂園門票在購買日起6個月內有效，如有需要會安排退款，「奇妙處處通」會藉有效日期將按會員卡類別及暫時關閉日子而延長。

海洋公園：保留受影響日期門票作換票或退款

海洋公園則表示，根據政府要求，公眾娛樂場所需於7月15日至21日期間停止營業，加上現時逢星期二休園，海洋公園將於明日至21日暫停開放，已即時暫停網上預約入園的系統，訪客可保留受影響日期的標準門票，作日後換票或退款之用。

昨日剛重開滿1個月的海洋公園，早前要求所有訪客提前網上預約到訪日期，以便控制園內人數。而海洋公園重開後，預約火速爆滿，反映已預先購票的市民不少。

▲ 今日剛重開滿1個月的海洋公園，目前官網仍然只有恢復營運的訊息。（網頁截圖）

至於6月18日已經重開的香港迪士尼樂園，同樣實施人數管制，訪客必須透過入園系統預約入園，入園必須配戴口罩。

▲ 香港迪士尼樂園亦同樣，只有重新開啟的開放時間及入場訊息。（網頁截圖）

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