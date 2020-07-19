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【疫情大爆發】海洋公園、迪士尼重新關閉　海洋公園：延長閉園直至另行通知（第四版）

金融經濟 19:44 2020/07/19

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香港新冠肺炎疫情反覆，港府重新收緊社區防疫措施，兩個恢復營運約1個月的主題樂園亦都要重新關閉。香港迪士尼樂園自周三（15日）暫時關閉；而海洋公園於今日（19日）再宣布延長關閉直至另行通知。

海洋公園：延長閉園直至另行通知

早前，海洋公園表示，據政府要求，公眾娛樂場所需於7月15日至21日期間停止營業，加上現時逢星期二休園，海洋公園將於明日至21日暫停開放。不過，海洋公園於今日（19日）再宣布延長關閉直至另行通知。

海洋公園表示，將繼續密切注意疫情發展，並配合政府防疫措施指引，釐定公園重新開放日期。‬公園亦已暫停網上預約入園之系統。

昨日剛重開滿1個月的海洋公園，早前要求所有訪客提前網上預約到訪日期，以便控制園內人數。而海洋公園重開後，預約火速爆滿，反映已預先購票的市民不少。

 

迪士尼：普通日子門票購買日起6個月有效

香港迪士尼樂園指，將於周三（15日）起暫時關閉，園內的酒店會維持開放，已按照政府及衛生部門的指引，加強採取健康及安全措施。

已購票的市民，持普通日子樂園門票在購買日起6個月內有效，如有需要會安排退款，「奇妙處處通」會藉有效日期將按會員卡類別及暫時關閉日子而延長。

至於6月18日已經重開的香港迪士尼樂園，同樣實施人數管制，訪客必須透過入園系統預約入園，入園必須配戴口罩。

香港迪士尼樂園亦同樣，只有重新開啟的開放時間及入場訊息。（網頁截圖）

（第二版更新內容；第三版新增內容；第四版新增內容）

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