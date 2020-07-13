【疫情大爆發】主題樂園重新關閉　海洋公園：周二暫停開放至21日、迪士尼周三關閉（第二版）

香港新冠肺炎疫情反覆，單日本地感染的個案更創新高。行政長官林鄭月娥即宣布多項社區防疫措施，包括重新收緊限聚令至4人，她又指海洋公園及香港迪士尼樂園都會關閉。海洋公園晚上宣布，明日（14日）起暫停開放至本月21日。而香港迪士尼樂園自周三（15日）暫時關閉。

但兩個主題公園的網頁，仍然未上載暫時關閉的相關訊息，主頁仍然是重開的資訊及預約安排。

保留受影響日期門票作換票或退款

海洋公園最新表示，根據政府要求，公眾娛樂場所需於7月15日至21日期間停止營業，加上現時逢星期二休園，海洋公園將於明日至21日暫停開放，已即時暫停網上預約入園的系統，訪客可保留受影響日期的標準門票，作日後換票或退款之用。

而香港迪士尼樂園則表示，將於7月15日起暫時關閉。

林鄭月娥在晚上8時的記招上，公布3項主要社區防疫措施，她又提到在新一輪措施下，香港迪士尼樂園及海洋公園兩個主題公園「好快會公布再次關閉的安排」。

今日剛重開滿1個月的海洋公園，早前要求所有訪客提前網上預約到訪日期，以便控制園內人數，據知重開後園區預約火速爆滿，反映已預先購票的市民不少。

▲ 今日剛重開滿1個月的海洋公園，目前官網仍然只有恢復營運的訊息。（網頁截圖）

至於6月18日已經重開的香港迪士尼樂園，同樣實施人數管制，訪客必須透過入園系統預約入園，入園必須配戴口罩。

▲ 香港迪士尼樂園亦同樣，只有重新開啟的開放時間及入場訊息。（網頁截圖）

（第二版更新內容）

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