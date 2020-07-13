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【香港疫情】書展突延期舉行　一文看清7至8月展覽延期與否

商業 22:05 2020/07/13

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貿發局今日（13日）突然宣布書展延期，其他原於7月至8月舉行的展覽，亦宣布延期或取消，亦有主辦機構反應不及，暫時未有定論。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情再爆第三波，貿發局今日（13日）突然宣布書展延期，其他原於7月至8月舉行的展覽，亦宣布延期或取消，亦有主辦機構反應不及，暫時未有定論。

【書展2020】書商斥貿發局遲遲不落實安排　已改於網上「書展價」預售新書

1. 延期
書展7月15日至21日
因本港疫情再度爆發，貿發局正式宣布書展延期舉行，惟暫未公布最新舉辦日期。另外3個同期舉行的公眾活動：香港運動消閒博覽 （原定於7月15至21日舉行）、教育及職業博覽（原定於7月16至19日舉行）及創業日（原定於7月16及17日舉行）亦將延期舉行。 

香港動漫電玩節7月24日至27日
主辦機構同德企業因疫情決定延期舉行，目前與香港會議展覽中心商討，冀盡快復展，目標展期為今年十月或十二月；而早已購票人士，可申請退票。

香港電腦通訊節8月21日至24日
大會指出，無奈肺炎疫情日趨嚴重，為保障展商及公眾健康，即使大會已經採取不同的防疫措施，亦迫不得已將活動延期。

【書展2020】書商轉攻網銷　料生意僅得書展3、4成

2. 未有定案
荷花BB展7月31日至8月3日
主辦單位荷花集團表示，仍在商討疫情下的方案，正與參展商及會展場地溝通中，延期與否未有定案。

第100屆香港結婚節暨秋日婚紗展8月7至9日
主辦機構香港亞洲展覽（集團）有限公司表示，會持續監察疫情的去向，但未決定是否延期。

【香港疫情】多場展覽7月舉行　一文看清應對策略

3. 取消
D2 Place本周市集7月18至19日
D2 Place 每個周末都舉辦市集，因應疫情反覆，考慮到客人、檔主及員工的健康，與市集組織溝通後，商場決定取消本周末市集，之後會根據疫情發展及政府政策，每周再作調整。

記者：馬意文、朱悅瀅

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