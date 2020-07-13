【限聚令收緊】食肆晚6朝5不可堂食　餐廳晚市暫停營業或提早關門

▲ 深宵食堂的營業時間為下午6時至翌晨2時，負責人曾先生表示，新措施下唯有暫停營業7天。（深宵食堂Facebook圖片）

本港疫情升溫，港府今（13日）宣布，再收緊限聚令及抗疫措施，包括禁止食肆下午6時至翌晨5時堂食，只可做外賣，7月15日午夜實施，為期7天。有只做晚市的食肆暫停營業，亦有食肆考慮提早關門。

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深宵食堂只做晚市 暫停營業7天

深宵食堂的營業時間為下午6時至翌晨2時，負責人曾先生表示，新措施下唯有暫停營業7天，「無預計到會無晚市，擔心之後再延長7日，使半個月生意歸零。」他認為，是次宣布得太倉卒，使食肆只有1天準備時間。

新措施下餐廳仍可經營外賣，不過，曾先生指，餐廳並沒有做外賣，亦不想為了7天而額外增聘外賣人手，加重開支負擔。

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火鍋店晚市為主 立即商量對策

何先生在旺角開設「幸福四季椰子雞」火鍋店，整盤生意的收入來源均來自晚市。現時禁晚市堂食，使他大嘆「無計可施」。他透露，平時下午5時開店，只是員工作準備工作；現時抗疫政策加辣，「等於叫我們不要做生意。」

他又指，疫情期間亦有推出外賣，但反應普通。是次的消息來得突然，他坦言亦需要開會商量對策。該店開業初期曾試行午市，惟競爭太激烈，無法回本。現時無可奈何下，亦只好重新考慮此方案，惟擔心倉卒推行午市，市場反應欠佳。

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中環茶記晚市靜 或提早關門

至於其「中環茶記」，晚市生意本來亦淡靜，每晚僅得約3000元生意。現在或提早關門，員工則提前下班，減少工時。

記者：朱悅瀅、葉泳珊