【疫情大爆發】今日起乘交通工具戴口罩、食肆晚上禁堂食　一文盡覽政府最新防疫措施

▲ 政府最新公布的防疫措施下，餐飲業晚上禁止堂食，每枱不多於4人。

本港爆發第三波疫情，連日出現多宗源頭不明的新型冠狀病毒確診個案。行政長官林鄭月娥公布政府最新防疫措施，包括餐飲業每晚6時至翌日早上5點不准堂食，12類處所需要關閉，兩項措施暫時為期7天，另周三起強制乘搭公共交通工具需要配戴口罩。

【邊境措施】

過去14日在高風險地區逗留的到港旅客，必須在登機前，必須出示證明，病毒檢測呈陰性，才能上機，否則航空公司要受罰。

【社交距離】

1. 餐飲食肆於每晚6時至翌日早上5點不准堂食，只能外賣，暫時為期7天。餐飲處所内的顧客數目，在任何時間均不得超過該處所通常座位數目的一半，並不得有多於4人同坐一桌。

2. 收緊限聚令，禁止多於4人群組聚集，周三起生效，為期14天。因應最新的羣組聚集人數限制，政府相應調整豁免群組聚集，包括：



（a）豁免於婚禮上不多於20人的羣組聚集，前提是於該婚禮上並無供應食物或飲品；

（b）收緊就按照任何條例或規管該公司的運作或事務的其他規管性質文書舉行的上市公司的股東會議的人數限制。會議上不可供應食物或飲品，而每個房間或區隔範圍的可容納人數由不多於50人收緊至20人；及

（c）撤銷豁免宗教活動中的羣組聚集。

3. 政府宣佈將依據599f《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》，列表上12類處所都需要關閉，為期7天。

4. 康文署將於7月15日（周三）起暫停開放所有較早前重開的康樂和文化場地／設施，直至另行通告；同時亦取消7月份餘下的所有康樂、體育及文化活動。所有室內體育設施包括體育館、壁球中心、羽毛球中心等亦將於7月15日起關閉。所有公共圖書館及其自修室將暫停開放。所有博物館、表演場地和音樂事務處的音樂中心，將暫停開放。

12類處所包括：

1. 遊戲機中心

2. 浴室

3. 健身中心

4. 遊樂場所

5. 公眾娛樂場所

6. 派對房間

7. 美容院

8. 會址

9. 夜店或夜總會

10. 卡拉OK場所

11. 麻將天九耍樂處所

12. 按摩院

【強制戴口罩】

強制所有乘搭公共交通工具的乘客，必須按照規定戴口罩，將於7月15日（周三）凌晨零時實施。若不遵守，將罰款5000元。

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