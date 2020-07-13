【疫情大爆發】一文盡覽政府最新防疫措施　食肆晚上禁堂食、乘交通工具戴口罩

▲ 政府最新公布的防疫措施下，餐飲業晚上禁止堂食，每枱不多於4人。

本港爆發第三波疫情，連日出現多宗源頭不明的新型冠狀病毒確診個案。行政長官林鄭月娥公布政府最新防疫措施，包括餐飲業每晚6時至翌日早上5點不准堂食，12類處所需要關閉，兩項措施暫時為期7天，另周三起強制乘搭公共交通工具需要配戴口罩。

【邊境措施】

過去14日在高風險地區逗留的到港旅客，必須在登機前，必須出示證明，病毒檢測呈陰性，才能上機，否則航空公司要受罰。

【社交距離】

1. 餐飲食肆於每晚6時至翌日早上5點不准堂食，只能外賣，同時每枱不多於4人，暫時為期7天。

2. 收緊限聚令，禁止多於4人群組聚集，宗教活動及其他大型聚集豁免權將收緊。原本婚禮、宗教活動等豁免亦會一併取消。

3. 政府宣佈將依據599f《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》，列表上12類處所都需要關閉，為期7天。

12類處所包括：

1. 遊戲機中心

2. 浴室

3. 健身中心

4. 遊樂場所

5. 公眾娛樂場所

6. 派對房間

7. 美容院

8. 會址

9. 夜店或夜總會

10. 卡拉OK場所

11. 麻將天九耍樂處所

12. 按摩院

【強制戴口罩】

強制所有乘搭公共交通工具的乘客，必須按照規定戴口罩，將於7月15日（周三）凌晨零時實施。若不遵守，將罰款5000元。

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