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【一文概覽】政府最新防控措施 乘公共交通工具必須戴口罩

環球政經 21:02 2020/07/13

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新一輪新冠肺炎疫情於香港爆發，政府今日（13日）晚上8時向傳媒宣佈最新防疫措施策略及方向。

邊境措施

有關邊境措施方面，政府上星期已經採取相關應變動作，例如要外傭抵港後進行隔離，機組人員於抵港後要進行檢測等。邊境防控策略會維持原本方向，再加強局部動作，例如將賦予局長權力，指定高危群組或地區，需要於登機前出示呈陰性檢測結果方能上機。

社交距離

-12類處所關閉

社交距離為今次一大重點，政府宣佈將依據599f《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》，列表上12類處所都需要關閉，為期7天。另外飲食業為今次重災區，因此將規定食肆於晚上6點後，至凌晨5點不能經營堂食，只能以外賣形式營運。

-限聚令

另外根據599g ，將禁止群組聚集 ，禁止多於4人群組聚集，宗教活動及其他大型聚集豁免權將收緊，細節容後公佈

-公共交通工具規定戴口罩

根據599i，規定所有交通工具乘客戴口罩，將於7月 15日凌晨零時實施，另外康民處場地將關閉，書展亦會取消。

相關文章：第二波疫情再爆發 一文概覽衛生局最新防控措施

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撰文 : 歐高榮

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