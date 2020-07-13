Fitbit Charge 4添智能喚醒功能　內置動態GPS

▲ 據外媒透露，最新軟件更新提供了兩項重大升級，包括動態GPS和「智能喚醒」功能。

面對反覆的疫情，不少港人都對健康的關注度上升。Fitbit最近就推出運動手環新品Charge 4，雖然外觀與前代相同，但新增內置GPS和Spotify音樂控制功能，以及Active Zone Minutes，續航力更提升至7天。據外媒透露，最新軟件更新提供了兩項重大升級，包括動態GPS和「智能喚醒」功能。

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根據外媒9to5Google報道，Fitbit Charge 4內置動態GPS，可允許Charge 4在附近使用配對的智能手機的GPS傳感器進行連接，來捕捉路線和步伐，以及其他統計數據。此功能不但有助提高定位精度，更有助節省電池電量壽命。但如果用戶的手機距離不夠近，追蹤器就會恢復到其內部的GPS；鑑於Charge 4充電後不能使用超過五個小時，所以會更快地耗盡電池電量。

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而「智能喚醒」（Smart Wake）功能就可以避免在深度睡眠時被喚醒，它將與可穿戴設備的睡眠追蹤器配合使用，並設置警報，並在設置的鬧鐘時間之前30分鐘找到最理想的時間來喚醒用戶，確保用戶能維持精神狀態。

除了新功能外，Fitbit Charge 4還具有Spotify控制功能，通過簡易的音樂操控介面，讓用戶選擇音樂輸出、播放、隨機播放、跳播以及點讚歌曲。提示功能會顯示來電、訊息、行程、應用程式通知，以及「請勿打擾」模式來使提示靜音。Charge 4已於今年較早前發布，售價為港幣1,328元，設有黑色、玫瑰木和風暴藍多種顏色。而Charge 4特別版的價格則為港幣1,528元，配備獨特花崗岩光面或黑色編織手帶。

責任編輯：施雯雯