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【港區國安法】《美國之音》：Facebook和Google正考慮撤出香港

金融經濟 20:24 2020/07/13

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加拿大全球隱私與安全設計中心（Global Privacy & Security by Design Centre）執行總監安·卡沃基安（Ann Cavoukian）的言論，指據她理解，Facebook和Google現正慮離開香港

國際對「港區國安法」落實大感關注，擁有美國官方背景的媒體《美國之音》近日更發文，指「港區國安法」推出後，外國科技公司可能在法例導致的「諸多保護環境惡化的壓力下」選擇離開香港，同時引述專家指Facebook（臉書，美：FB）和Google（谷歌，美：GOOGL）現正考慮撤出香港。

《美國之音》表示，「港區國安法」推出後，西方網絡科技公司紛紛表示暫停與港府合作，並拒絕交出用戶資料，但專家卻認為這一做法不是長久之計。《美國之音》引述數據隱私專家、加拿大全球隱私與安全設計中心（Global Privacy & Security by Design Centre）執行總監安·卡沃基安（Ann Cavoukian）的言論，指據她理解，Facebook和Google現正慮離開香港。

她解釋，上述公司知道，自身「掌握的所有用戶信息都可以被中國當局獲取。沒有人希望這樣，Facebook的用戶當然不希望這樣」。《美國之音》同時參考Facebook公布的統計數字，指公司2019年下半年共收到香港政府241個分享數據之請求，而Facebook只配合了當中46%的請求。

據《美國之音》引例，Google，亞馬遜（美：AMZN）旗下雲計算服務（Amazon Web Service）以及微軟（美：MSFT）都在香港設有數據中心；Facebook和Twitter（美：TWTR）則沒有在香港的本地數據中心。

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