【大行點睇】瑞銀兩大理由　升美團目標價一半至240元

近期衝破200元大關的美團點評（03690），再獲大行唱好。瑞銀指出，美團核心業務餐飲外賣仍有改善空間，儘管有調查指出疫情將影響近期外賣需求，部分用戶因而轉為在家煮食，但認為餐飲外賣長遠發展趨勢仍然強勁，並預期公司每個外賣訂單利潤仍有上升空間，故將美團目標價由160元上調一半至240元，並且維持「買入」評級。美團現價較瑞銀目標價，具17%潛在升幅。

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瑞銀看好美團的另一個原因，在於其平台受歡迎程度亦優於對手。瑞銀指，受訪者今年訂單頻率及價格均較過去兩年高，而有逾半的受訪者表示美團為最常用的平台，反觀阿里巴巴(09988)旗下的餓了麼僅得29%，因此相信美團外賣業務較有能力實現盈利。該行預期，美團每張餐飲外賣訂單的經營盈利將由0.8元人民幣，到2022年提升至1元人民幣；在基本情景下，其每張外賣訂單的盈利有望升至1.5元人民幣，最樂觀的情景中，每訂單盈利可達逾２元人民幣。

瑞銀對美團第二季業績預測維持不變，但上調下半年的外賣業務收入及利潤，並預期今年經營利潤率將上升1.5個百分點，及全年盈利將增長約47％。同時，上調外賣業務未來兩年的收入預測各11.1％及15.9％，以及經營利潤率料每年增長3個百分點。

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