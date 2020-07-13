【美股開市】道指漲逾200點 輝瑞疫苗獲認可 納指破頂 Tesla升穿1700美元

美國輝瑞藥廠（Pfizer）和德國BioNTech宣布，旗下的新冠肺炎疫苗得到美國食物及藥品管理局（FDA）的快速審批（fast track designation），支持美股造好，道指升逾200點。納指破頂，高見10760點，Tesla勁升逾10%，股價突破1700美元大關。

輝瑞（美：PFE）股價升2.8%。暫時有兩款疫情獲批，編號分別為BNT162b1和BNT162b2。

另外，百事可樂（PepsiCo，美：PEP）股價漲1.9%。受累疫情封城，旗下飲品在餐廳銷售減少，但多了家庭顧客購買零食Cheetos和Fritos，抵銷部分損失，上季收入按年跌3.1%，報159.5億美元，但仍優於預期的153.8億美元；盈利按年跌近20%，但經調整後每股盈利1.32美元，亦較市場預期的1.25美元為佳。

電動車品牌特斯拉（Tesla，美：TSLA）股價升穿1700美元水平，高見1742.89美元，主因今年3月才開始付運的新款休旅車（SUV）Model Y減價3000美元，令入門價降至49,990美元，可望刺激銷情。

在疫苗利好消息下，市場風險胃納擴大，美元偏軟，美匯指數跌0.2%，報96.5；歐元和澳元向好，升0.3%和0.4%，報1.1338美元和69.75美仙。

避險貨幣日圓亦跌，挫0.3%，報107.24兌1美元；美債價跌息升，10年美債息升1點子，報0.66厘。但美元軟，利好金價，現貨金升0.7%，報1814.9美元。

石油輸出國組織（OPEC，簡稱油組）本周召開技術會議，市場預期有可能放寬減產力度，令油價偏軟，紐約期油和布蘭特期油同跌0.5%，報40.34美元和43.02美元。

責任編輯：方賢

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