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科技園與滙豐推「API EcoBooster計劃」　即日起全球招募至8月14日

金融經濟 19:33 2020/07/13

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香港科技園公司行政總裁黃克強（左）與滙豐香港區行政總裁施穎茵（右）宣布推出「API EcoBooster計劃」，以推動香港的開放銀行創新發展。

香港科技園公司與滙豐宣布，合作推出「API EcoBooster計劃」，協助初創及金融科技公司研發開放應用介面程式（API），即日起全球招募程式開發人員參加參加，8月14日截止。

有興趣參與計劃的公司可於網上報名，提交針對貸款相關服務、交易與營運、信用卡、電子支付或客戶紀錄管理等範疇解決方案的開放API建議書。

過程中，滙豐數碼銀行專才會擔當顧問角色，與參與計劃的程式開發人員分享客戶對銀行服務的需求。同時，科技園公司的技術合作夥伴彼樂科創（beNovelty），將提供技術及API整合平台支援，安排具有超過100組銀行API數據的沙箱環境和模擬數據功能，讓參加者測試其API研發成果。

滙豐香港區行政總裁施穎茵表示，現今數碼年代，開放銀行在金融創新中，扮演相當重要的角色，很高興與科技園公司合作，開創新渠道，鼓勵銀行與科技業界攜手推動智慧銀行，同時代表香港向智慧城市邁進一大步。

科技園及滙豐將於8月從參加企業提交的建議書當中，挑選出30份具潛力的提案，結果將於9月4日公布。滙豐和beNovelty將向入圍的程式開發人員提供指導和訓練。程式開發人員將於10月向滙豐及銀行業界人士
展示創新方案。

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