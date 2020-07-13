【A股布局】外資、大戶齊出貨　難道A股後勁不繼？

國內A股持續上周強勢，周一（13日）再度高收，滬深300指數升2.1%，收報4852點，深圳創業板指數升4%，報2889點，滬深兩市成交額達1.67萬億元（人民幣，下同）。

雖然大市成交尚在高水平，然而，是日交易數據卻出現不好的現象。首先，大戶似乎有出貨的迹象，根據WINDS數字顯示，今日主力淨流出180.5億元，超大單、大單分別淨流出95.6億元、85億元。

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反之，散戶資金則積極入市，中單、小單的資金淨流入達83.8億元、96.4億元。換言之，大戶沽貨恰好得到散戶買入所填補，但願不會見到韭菜被割的事件。

資料顯示，主力淨流出金額最多的A股，分別為浙商證券、格力電器、華天科技、長電科技及興業證券。

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其次，滬深股通北向資金全日錄得68.5億元的淨流入，當中滬股通、深股通分別為33.4億元及35.1億元。雖然扭轉了上周五（10日）流出的情況，但仍少於周一中午的75.7億元，顯然下午外資有沽貨的行為。

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