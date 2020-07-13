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【移民英國】移民調查結果出人意表　只有3%港人打算即時移民 未見「走難式」移民潮

環球政經 19:25 2020/07/13

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過去一個多月本港掀起一股移民的熱話，隨著英國早前公佈有關「英國國民（海外）護照」（BNO）最新草擬方案，有意放寬BNO於英國居留的權利，不少持BNO的港人也研究移民英國的可行性，但事實上此舉會否引發新一輪移民潮?

【移民英國】移民英國幾錢先夠生活? 移英港人：「不要拿香港模式來做生意或打工。」

美聯移民顧問聯同美聯環球為此進行一項「英國放寬BNO後港人移民及海外置業意向調查」，了解最新移民形勢，調查共收集近300份問卷。調查顯示，BNO最新方案公佈後，逾7成持有BNO的受訪者選擇英國為理想移民國，然而受訪者普遍傾向「移民又移居」，打算即時離開的受訪者只有3%，顯示香港短期將不會出現「走難式」移民潮。

【港區國安法】有意移民澳洲必要知道的十個問題 申請移民期內可享當地福利？

調查發現，受訪者中持有BNO的受訪者高達56%，該批人士在英國公佈最新BNO持有人安排後，其移民意欲有所增長。此外，在持有BNO又有移民意欲的受訪者當中，逾7成心儀英國為移民地點，亦分別有約３成屬意上週表示將延長港人簽證至5年的澳洲，以及地理位置較近香港的亞洲國家。反映放寬BNO安排後，英國大比數拋離其他國家，一躍而成港人最心儀的移民地點。

不過在移民部署方面，結果出人意表，有逾半的（54%）受訪者表示，將於3年至10年內離港移居海外，其次為欲於１年至３年內移民的港人，約佔３成。而打算即時離開或於１年內移民的市民則佔最少，只有3%及6%，另外打算10年移民的市民只有8%。

【移民英國】持BNO家長最想知道的十個問題 英國專家為你逐一解答

由此可見，真正落實申請移民的人士未見上升，可見港人觀望政策落實，普遍傾向作中長遠審慎部署。鄭天殷估計主要原因是移居海外乃人生大事，須作周全準備。同時，華人著重孝悌精神，如其家中長者欲留在港，他們一般傾向在離港前先為其作好相關安排，故較少港人能夠於短期內離港，預期香港短期將不會出現「走難式」移民潮。

 


美聯移民顧問高級策略總監鄭天殷指出，新政策落實需時，對於希望周詳部署、不欲即時離港的人士而言，同時希望作中長期部署的港人而言，時間成本較低的愛爾蘭或許是更理想的選擇。她指出，愛爾蘭的移民政策較英國更具彈性，透過捐獻40萬歐元予當地的公益項目，港人可透過先行送子女，或其他並非經濟支柱的家人移居當地，以及早獲得當地公民身份，同時不必放棄香港的高薪厚職，更有足夠時間留港作好一切相應安排，待家人入籍愛爾蘭後，方移居到當地生活。

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撰文 : 陳詠妍

BNO 英國 香港 愛爾蘭 簽證 移民

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