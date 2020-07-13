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Surface Duo 機身設計更改　屏幕頂部新增LED閃光燈

科技 19:25 2020/07/13

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微軟高層Frank X. Shaw日前在Twitter發布帖文，分享Surface Duo的最新圖片，除了超薄的手寫筆外，仔細察看會發現機身出現了前置LED閃光燈。

據網上消息盛傳，三星（Samsung）第二代可摺疊手機Galaxy Z Fold 2，或不會於8月5日的Unpacked新品發布會亮相，原因竟然是微軟（Microsoft） 打算將雙屏幕摺機Surface Duo提前上市？繼集團高層Panos Panay多次上載真機照片後，微軟的另一位高層Frank X. Shaw日前亦在Twitter發布帖文，分享Surface Duo的最新圖片，除了超薄的手寫筆外，仔細察看會發現機身出現了前置LED閃光燈。

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從Shaw上載的相片可見，大部分人都將焦點放在採用Surface Pro X風格的超薄手寫筆上，以至忽略了前置閃光燈。據外媒Windows Lastest報道，由於Surface Duo採用超薄的機身設計，並由兩塊5.6 吋屏幕組成，但在兩塊屏幕的背面都沒有配置鏡頭，所以Surface Duo的拍攝功能主要依靠前置鏡頭進行，不過在低光環境下，如果只依靠前置鏡頭並不足夠，因此Microsoft就在機身右側屏幕頂部配置LED閃光燈。

此外，Surface Duo的白色機身邊框在照片中相當明顯，未知是機身設計的改變，還是Shaw的手機保護殼。而右邊屏幕上方的鏡頭，還有旁邊的LED閃光燈，位置都和之前所展示的明顯不同。

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雖然這些照片是由Microsoft 高層所分享，但始終無法印證他手上的Surface Duo是即將推出的最新版本，抑或只是舊的機型，相信仍然有待正式上市才能知曉。

責任編輯：施雯雯

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