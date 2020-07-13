【香港疫情】茶餐廳：已有心理準備限聚令收緊　料生意續挫一半

▲ 「中環茶記」近日生意已挫近三分之一。（資料圖片）

新冠肺炎疫情在本港第三波爆發，有傳港府今日將公布進一步收緊限聚令及食肆營運指引。有在中環經營茶餐廳的東主表示，近日生意已受影響，跌近三分之一，午市生意更為慘淡。

「中環茶記」負責人何先生表示，近日生意已挫近三分之一；業主安排的租金寬減措施亦截至7月。若政府進一步收緊限聚令，營業額將再跌一半，經營壓力甚大。他透露，自疫情爆發以來，每月平均虧損25萬元；疫情高峰期的2、3月，更錄得60萬元虧損。

▲ 中環茶記樓高3層，聘用31名員工。東主何先生曾考慮關閉1層以減省成本，惟最終打消念頭。（Facebook圖片）

不能削減人手、部分停業

何先生的茶餐廳樓高3層，聘用31名員工。他曾考慮關閉1層以減省成本，惟最終打消念頭。他解釋，目前限制入座率最多6成，若關閉1層，擔心可接待的客人數目只會再減少，難以經營。加上早前已申領保就業補貼，亦未能削減人手。

面對疫情遲遲未受控，但何先生指目前未有結業或休業打算，「除非限聚令收緊至4人以下，或整個中環均實施在家工作。」他稱，現時亦有心理準備政府將會收緊限聚令至每檯最多4人，亦已採購更多消毒用品、膠板等，「若收緊限聚令有助控制疫情，亦只可以配合。」

▲ 中環茶記已採購更多消毒用品、膠板。（受訪者提供圖片）

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記者：葉泳珊