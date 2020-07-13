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【WFH懶人包】視像會議軟件　科企連月有何更新？

科技 20:30 2020/07/13

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企業陸續重推在家工作（WFH）政策，各科企連月來亦有更新旗下視像會議軟件功能，現在就再次整合熱門視像會議軟件包括：Microsoft Teams、Google Duo、Cisco Webex、BlueJeans等的主要功能。

本港新冠肺炎疫情反覆，近日更出現第三波疫情，新增了不少源頭不明的個案，亦有企業陸續重推在家工作（WFH）政策以及網上學習。各科企連月來亦有更新旗下視像會議軟件功能，現在就再次整合熱門視像會議軟件包括：Microsoft Teams、Google Duo、Cisco Webex、BlueJeans等的主要功能。

  • Microsoft Teams

Microsoft Teams現時除了線上會議功能外，亦同時支援一對多人的即時直播活動，最多可讓萬人同時上線，即使沒有下載Teams也能透過即時活動連結以瀏覽器方式加入。

Teams也將工作上常用的相關應用，包括郵件、文書處理、檔案交換、視像會議等功能全部整合，方便對應不同的工作情境需求。（微軟官網圖片）

Microsoft Teams近日推出新功能「Teams for Education」，為未來新學年，師生需要適應遙距和面對面上課的混合學習模式做好準備。

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  • Google Duo

Google Duo已將視像通話參與人數增加至最多32人。Google Duo用戶可直接從網頁瀏覽器開啟應用，即時發起視像通話。

  • Webex

Webex 網上會議平台提供四大特色：簡易功能支援任意裝置、智能化會議、工作與會議無縫接軌及領先業界的企業等級資安。 使用方法只需會議主持人登記帳號及建立會議，其他用家就可在無需建立帳號的情況下，參加會議。

Webex推出的新功能，可以允許用戶自由選擇背景模糊的強度，以及使用預設的虛擬背景圖片。（Cisco Webex網站截圖）

最近升級更讓免費版用戶的會議時間由 40 分鐘增加至無限，而每個會議的參加人數更由 50 人倍增至 100 人。

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  • BlueJeans

BlueJeans與會者需使用一次性密碼、再透過電郵確認或登入BlueJeans帳戶後，方可參加會議。而近日針對網絡安全及遙距工作，推出一系列新功能包括：互動反應、虛擬背景、智能會議文字記錄等。

所有影片、聲效及傳輸內容將採用AES-256 GCM加密，管理員亦可控制企業、個人及會議層面的屏幕共享存取權。

與會者需使用一次性密碼、再透過電郵確認或登入BlueJeans帳戶後，方可參加會議。

  • WhatsApp

熱門的即時通訊軟件WhatsApp，早前亦有放寬群組通話人數上限，提高群組語音及視像通話的人數上限，由原本4人增加至8人。用戶可選擇在群組中直接進行語音、視訊通話，然後再選擇參與聯絡人。另外，亦可直接到通話介面中，點擊創建群組聊天的選項，視像通話。

責任編輯：張寶燕

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