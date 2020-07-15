【氣炸Party@iM網欄】疫情再爆發減外出　求快捷煮食方法：氣炸鍋

七月，熱辣辣的天氣，鬱悶的心情，最怡然莫過於留在家裡，一杯凍飲，一碟脆口小吃，又可以冰啤酒配上炸雞，稍作休息，或煲劇，或打機。

新冠肺炎疫情再度爆發，又是多待家，少外出的日子。三餐嘛，不是點外賣，就得在家動手。

但煮食也不再是二，三月疫情剛開始的心情，火焰山似的廚房，恨不得有把電動芭蕉扇，煽走爐上的熱氣。

好幾個朋友是典型的港式小家庭，兩小口平常雖不致於為「無飯」夫妻，也只是做簡單再簡單的菜色，在疫情下無奈都逼出了對烹調的興趣。

現在第三波，不約而同的跑來問我：聽說氣炸鍋現在好「紅」，應該買一個嗎？款式五花八門，應該買個怎樣的？



不僅是香港人對氣炸鍋興趣盎然，美國USA Today月初就指出，氣炸鍋是2019年最火紅的廚具之一，且這熱流將延續至今年的夏季。這禮拜Walmart 還在速銷美元399的熱門名牌氣炸鍋，199就買得到。六月底澳洲Coles 限量大減價澳元129一台氣炸鍋，消費者因為搶購不到，還鬧出抱怨和投訴。



但作為一個精明的消費者，在作出決定前，還是應冷靜地想一想：



1.家裡現有什麼廚具？



先環顧廚房，查點現存的煮食電器（包括收藏起來的），除了基本的平底鑊，電飯煲外，還有微波爐，多士爐，蒸焗爐，慢煮機，光波爐嗎？



2.氣炸鍋對你有什麼幫助？



氣炸鍋操作不難，更可說是非常容易上手；少油或不用油的健康清潔減油煙煮食，更是迷死粉絲；還有它比焗爐快20％-30%的烹調時間，講求效率的上班煮婦真是一見鍾情。



3.氣炸鍋有什麼選擇？



氣炸鍋的主要技巧之一，是目測。大概出產商也看準不善目測的新手，新型號產品的功能，只需用家看懂設定功能的標題或符號，薯條，雞翼，堅果，肉排，蛋糕，只要一按，剩下來的，就是等待的十幾分鐘。

去年出產商大概也看準追求高速率的用家，不耐煩於經常需要拉出氣炸籃作目測，突破十幾年來的傳統，設計出上揭式，傾斜加LED屏幕鍋身的旋轉氣炸鍋，是十足十的user friendly.





紐約時報Wirecutter網誌（博客）從2017年便開始測試氣炸鍋，去年九月再更新測試結果時，大力推薦美國Cuisinart 氣炸多士焗爐（Cuisinart Chef’s Convection Toaster Oven)，說氣炸鍋效果最理想的，是爐箱必須夠大，熱氣才能平均地完全烹煮熟食物。還說一個傳統氣炸鍋體積太小，不適合家庭的用量，得重覆烹煮才足夠家庭成員食用。





當然，消費者的需求，只有消費者最懂。氣炸鍋的大小和它的功能性，也得針對每一個用家的個別要求，才能買到心頭好，得心應手。

作者_樂山樂水簡介： 一般上班族，出入中環金融區，大公司的小職員。間中也會覺得返工無聊，放工苦悶。但對周邊的人和事會好奇，會想知多一點，口頭蟬：係咩？幾好啊！幾得意！但係點解會咁嘅？一直想寫同氣炸鍋相關題材，就這樣開始了氣炸派對。

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