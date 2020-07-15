【櫻淘魔法棒@iM網欄】小米米家無線手持吸塵器　性價比高功能不失禮

小米米家~ 順造無線手持吸塵器 Z11 Pro

講起無線手持吸塵機，大家第一時間都會想到Dyson，但由於門檻比較高，大家都會有所猶豫。

順造無線手持吸塵器 Z11 Pro，到底是甚麼品牌? 其實是小米的品牌之一，早在去年 12 月的小米有品以超目標的8333%，成為一款名副其實的吸塵器爆款。

這款無線吸塵機分別是 Z11 旗艦版白色和Z11 Pro 尊享版白色和灰色。它的賣點就是主機採用自主研發高達125,000轉的 VACUUM-Turbo 三相無刷電機， 帶來了150AW 的強勁吸力，可以保障清潔的徹底性，26,000 Pa 的真空度讓微塵也無處可藏，而且安裝簡單，設計好看，獨有的專利技術三合一切毛滾刷，智慧即時顯示功能和一鍵倒塵都是非常實用的功能。

唯一缺點是手感比類似的產品重，原因是它的電機、塵盒設計都在手柄上方。它有快速直接地清理垃圾機身頂部的一鍵彈起倒垃圾的按鈕，單手一鍵操作，塵杯會自動彈起約4 CM的距離，操作既方便又能避免弄髒手，減少細菌傳播，配合現時疫情的防護設計。

由於是無線吸塵機，大家可能會比較關心它的電量，它的電池採用進口三星 6節2500mAh鋰電池組，標準模式下提供60分鐘超長續航。值得一提的，是它是可更換電池的設計，如果遇到無電的情況，也可利用更換電池的方式一鍵拆換電池。

充電器設計，採用的是壁掛式，無需手動插上充電線，只需要掛在底座上，就會自動插上，較傳統的更方便及快速，三個小時內就能充滿。

另外, 手柄上有一個螢幕，智慧即時顯示功能，通過環狀即時顯示吸力。亦有即時顯示電量使用的百分比值，比傳統的4檔位元顯示更精準。電動地刷採用的業界獨有的Self-clean專利毛髮纏繞自清潔技術，改變傳統清潔方式。三合一切毛滾刷，三合一切毛滾刷，切毛 滾刷、長絨滾刷、硬毛滾刷三者集於一體，可快速高效的切斷毛髮，毛髮，長頭髮、寵物毛髮都能搞定，就不用擔擔心手動清理，亦解決毛髮纏繞難題。

五重過濾系統，排出乾淨空氣，確保排出的空氣乾淨無污染。有效吸附率高達 99.97%，過濾小至 0.3 微米 的微塵，保持長久吸力。有效減少二次污染。

第一重一級氣旋分離

第二重不銹鋼金屬網過濾

第三重多錐氣旋分離過濾

第四重馬達前置過濾網過濾

第五重HEPA濾網過濾

使用方法:

它配有幾款刷頭，而且安裝簡單，只需要輕輕的將地刷頭，金屬連桿連接後，即可安裝完成，所有附件的連接都採用隱藏式鎖扣，既滿足連接功能，又能使外觀更簡潔整體。只要聽見「卡塔」一聲，那就是鎖好了，要多簡單有多簡單。

只需按下按鈕就可以開動，高中低三個擋位，但特別要注意一點是使用時需要按著才能吸塵。

隨機附送幾款刷頭:

除蟎刷頭，更換刷頭後秒變除蟎儀;

尖嘴吸頭，適合吸沙沙發深入縫隙，清潔傢俱縫隙、角落的灰塵;

吸頭毛刷，有效清除窗簾、桌面、鍵盤、車廂等凹凸不平物體表面的灰塵;

用家評價:

本身已有一部Dyson，但這部小米的整體的評價非常高，除了重量較Dyson 重少少，價錢及吸力都非常吸引，以這個平價錢來說，近乎完美。

總的來說，就是價格便宜，性能參數強大，五重過濾系統減少二次污染，大電池帶來了長續航，專利設計的三合一地刷帶來了更好的使用體驗。

售價: (優惠期間)

Z11 旗艦版：1299元人民幣

Z11 Pro 尊享版：1499元人民幣

作者＿淘寶小天后簡介： 擁有十年淘寶經驗，曾被淘寶評級為用戶中首0.02%的客戶群，消費超過400萬元，累積消費產品數萬件。善長大量訂購，利用工餘時間，以其「公關達人」及「淘寶小天后」身份，義務為十多個慈善團體策劃、執行及籌務1100萬善款，受惠人士超過三萬人。

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