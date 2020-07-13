英女王溫莎堡避疫 獲7歲男童親手製拼字遊戲解悶

▲ 英國1名7歲男童擔心英女王長期留在溫莎堡避疫會感到沉悶，就親手製作一款拼字遊戲（word puzzle）送給英女王。

新冠肺炎疫情持續，很多人選擇盡量留在家中避疫，就連英女王伊利沙伯二世也不例外。英國1名7歲男童擔心英女王長期留在溫莎堡避疫會感到沉悶，就親手製作一款拼字遊戲（word puzzle）送給英女王，更獲英女王回信致謝。

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英媒報道，英國疫情爆發後，英女王與菲臘親王自3月中開始，就一直留在溫莎堡（Windsor Castle）避疫，至今已近4個月。

7歲英國男童Timothy Madders為英女王的忠實粉絲，擔心英女王在疫情持續下要一直留在室内，會感到非常沉悶，就靈機一觸想起為英女王製作遊戲。據悉，他製作的拼字遊戲中，所有詞語都是以幸福為主題，希望能帶出正面的信息。

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男童的母親指，男童希望可做些事來激勵英女王（cheer her up），更形容其字跡非常整潔，反映他非常用心製作遊戲。男童母親又指，男童非常重視此事，一直向她強調遊戲是為英女王製作，切勿把原件寄給其他人。

其後，溫莎堡給予男童回信，稱讚男童特意為英女王製作遊戲的行為很體貼，又指英女王非常感謝男童，並希望他與家人在疫情下能保持安全和健康。

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英女王自疫情以來一直未有出席公開場合，但曾經發表兩次電視演説，期間感謝所有前線醫護人員，及勉勵國民要積極面對疫情挑戰。另外，英國王室於6月公開英女王在溫莎堡的騎馬照，顯示英女王在園中騎馬放鬆身心。

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責任編輯：何穎兒