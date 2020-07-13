【每日焦點】中印關係白熱化　印度科技產業或迎頭趕上

▲ 中印關係緊張，印度亦趁機呼籲其他國家企業到印度設廠，如能捕捉此形勢，將為印度發展注入動力。

中印關係日漸緊張，早前正值中國疫情爆發期間，世界工廠的中國產業停滯，印度就在此時靜悄悄趕上來，據外媒《路透社》日前報道，蘋果（Apple）手機代工大廠鴻海旗下的富士康（Foxconn）計劃斥資約 10 億美元（約78億港元）於印度設廠組裝iPhone，加速部署中國以外的生產線。同時，該國亦呼籲其他國家企業到印度設廠，印度如能捕捉此形勢，將為國家發展注入動力。

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印度近年在科技技術上有「超英趕美」之勢，反映印度信賴科技技術，並已將之融入到政府及一般的公眾服務當中。近日印度法院允許司法部門就表示，因應新冠肺炎疫情持續，印度最高法院將批准即日起以WhatsApp、Telegram及電郵等方式傳遞發票或其他法律文件等，藉此取代過往由工作人員親自送遞的方式，減低病毒傳播風險。

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近月中印關係每況愈下，為了對抗中國，亦有不少民間科技，例如手機app等衝出國際，包括熱爆的「檢測中國Apps」（Chinese App Detector），聲稱能檢測手機內中國App，上架至今，下載量已經超過70萬，獲得超過9000次評分，還有4.5顆星的評價。

【中印衝突】印度推Chinese App Detector 檢測手機內中國程式

責任編輯：李彥煒