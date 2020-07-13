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【香港疫情】港府擬收緊限制　工商業區料生意續跌（21:40更新）

商業 21:49 2020/07/13

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不少餐廳均認為，收緊防疫措施將令營業額下跌。（資料圖片）

【21:40更新】

特首林鄭月娥剛公布收緊限聚令及抗疫措施，例如禁止食肆下午6時至翌晨5時堂食。Little Fresh Cafe & Bar負責人Kay Tse表示，是次收緊預計令營業額大跌9成，將加推外賣優惠，例如打電話下單、免運費等。不過，他笑言「下午時間都會感染」，對於特別限制晚市堂食感莫名其妙。

【限聚令收緊】食肆晚6朝5不可堂食　餐廳晚市暫停營業或提早關門

新冠肺炎疫情爆發第三波，有傳今日港府公布再收緊防疫措施至3月水平。不少餐廳均認為此舉將令營業額下跌。位於觀塘的哈豆負責人李小姐表示，餐廳主要為堂食，疫情緩和生意漸回暖，惟第三波爆發後，若企業再實行在家工作、加上收緊限聚令，預料對生意有很大影響。

【限聚令收緊】重回3月措施？　灣仔餐廳生意恐跌逾5成

她續指，外賣優惠一直持續推行，並設有優惠，預計港府有新公布後，外賣生意將重新佔整體3分之1。她稱，食客買外賣未必光顧，加上原本一群同事堂食，有機會減少到只有一個食客叫外賣，故估計生意下跌4成。

疫情令生意下跌，但她仍希望「頂得一時得一時」，盡可能都不會裁員或結業；倘若政府再有支援，例如「保就業計劃」等抗疫措施，她相信能夠支撐的機會更大。

【香港疫情】疫情再爆發　電腦通訊節宣布延期舉行

不過，位於旺角的Little Fresh Cafe & Bar負責人Kay Tse表示，截至目前堂食和外賣佔整體營業額的9成和1分。他稱，香港人已接受疫情，相信第三波爆發對餐廳營業額的影響不大，並且外賣會影響食物質素，估計港府收緊限制，外賣只會增約1成。他續指，整體營業額不會回到疫情初爆發時的跌幅，預計下跌約3至4成。

【限聚令收緊】食肆限座6成　616火鍋店：坐滿亦無法抵銷成本

記者：馬意文

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