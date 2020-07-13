【限聚令收緊】重回3月措施？　灣仔餐廳生意恐跌逾5成

▲ 位於灣仔鄰近寫字樓的餐廳均表示，近日生意跌4成，若再次在家工作，預計生意跌幅擴大至逾5成。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情再爆第三波，港府繼上周六（11日）重新實施食肆限制後，再傳出進一步收緊食肆限制，另一方面，不少公司擬重啟在家工作。位於灣仔鄰近寫字樓的餐廳均表示，近日生意跌4成，若再次在家工作，預計生意跌幅擴大至逾5成。

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灣仔咖啡店Mansons Lot負責人陳先生表示，餐廳只有22座位，現時限座6成後只可接待十多位客人，使生意跌4成，「午市有客人致電訂枱，但已達6成入座率，再接不到生意。」餐廳主攻鄰近寫字樓客，3月不少公司在家工作時，餐廳生意跌超過一半，復工後生意反彈了一段時間。陳先生擔心，政府再次宣布在家工作，餐廳生意會重回跌逾5成的惡劣環境。

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同樣位於灣仔的興濱茶餐廳負責人黃先生表示，措施實施後，生意已即時下跌4成，「限座6成後只有二十多個座位，但客人不敢外出用膳，連6成生意都做不到。」而外賣生意相對增加少許。若鄰近寫字樓再次在家工作，黃先生坦言，不敢想像生意的跌幅，「暫時都捱到，但小店不會有無窮無盡的資源，若經營不到都要結業。」

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記者：朱悅瀅