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【第三波疫情】納米樓業主踫上疫市　一年蝕逾150萬

股樓投資 19:43 2020/07/13

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近期樓市回穩，樓價回升，惟疫情爆發第三波，市況再有暗湧，個別業主不惜硬食辣稅，蝕讓走人。利嘉閣何詠詩說，堅尼地城翰林峰3座高層D室，實用面積199平方呎，上月原叫價650萬元放盤，及至近日，減價40萬元，終以610萬元易手，實用呎價30,653元。

據了解，原業主為外籍人士，但持香港身份證，於2019年5月，以697.6萬元購入上述單位，現帳面蝕約87.6萬元，惟持貨未滿三年，須支付額外印花稅約61萬元，若連稅及佣金計，料實蝕逾150萬元。

值得留意的是，疫情爆發第三波前，納米樓也錄蝕讓，相信今次疫情重臨，業主若要急住賣樓，只能進一步劈價。不過，有代理說，業主普遍不願減價，以上述屋苑為例，現時約有40個單位放售，叫價由650萬元起。

有投資者坦言，這類港區納米盤向來不愁租客，惟疫情肆虐，租金大跌，根本不再吸引，除非樓價大跌，實際租金回報率有３厘以上，否則不會入市。

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撰文 : 柳家平

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