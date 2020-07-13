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【港區國安法】傳Facebook及Google撤港　數據私隱專家：禁網僅時間問題

科技 18:50 2020/07/13

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港區國安法生效後，令不少科企憂慮長遠難以保障用戶數據私隱，據外媒《美國之音》（Voice of America）引述數據私隱專家透露，科企Facebook及Google均考慮撤出香港市場。

港區國安法在本港生效後，令不少在港科企擔憂並宣布暫停處理香港政府索取用戶資料的要求，更屨傳出考慮撤離香港市場的消息。其中據外媒《美國之音》（Voice of America）引述數據私隱專家透露，科企Facebook及Google均考慮撤出香港市場。

報道引述數據私隱專家、加拿大全球私隱與安全設計中心（Global Privacy & Security by Design Centre）執行總監Ann Cavoukian指，Facebook及Google現在都在考慮離開香港。她解釋：「因為它們知道，它們掌握的所有用戶訊息都可以被中國當局獲取。沒有人希望這樣，Facebook的用戶當然不希望這樣。」

Ann Cavoukian曾擔任三屆加拿大安大略省訊息與私隱事務專員，她表示，在西方國家如美國，執法機關希望從facebook等社交媒體平台獲取用戶的數據，就必須有合理依據，證明調查的必要性，同時必須從法官取得法庭授權令（warrant），惟在港區國安法下，警察在秘密審查及刪除網絡內容時可繞開此司法門檻。

此外，《美國之音》報道亦有引述國際組織人權觀察、中國部資深研究員王松蓮指出，港區國安法包括「在以往的體系中不存在的政治罪名」、「鼓勵警方動用寬泛的權力來調查這些罪名」，顛覆了香港的法治，目前科技公司拒絕與港府合作僅權宜之計，或會因保護私隱的壓力下選擇離開香港。

而對於香港網絡自由前景，她指出，警方已加強對通訊軟件的管制，如在過去數月已有Telegram頻道內容遭刪除，所以估計公眾最擔心的「禁網」僅時間問題。

【港區國安法】美國實施科技限制　哪些電子產品會受影響？

【港區國安法】科企紛紛跟隊拒港府索用戶數據　揭示新規隱憂？

雖然美國科技巨頭包括Facebook、及旗下WhatsApp、Instagram，以及Google、微軟（Microsoft）、Twitter、LinkedIn、Telegram、Facebook、以及Signal，已先後「跟隊」表態，宣布暫停處理香港執法機構索取用戶資料的要求。

但是港區國安法列明警方可要求服務供應商移除資料及提供協助，本港網絡或新聞等自由或逐步收窄。據英國《金融時報》日前亦有引述消息，指至少一間西方大型科企正考慮撤離香港，惟沒有指明是哪間公司。

【港區國安法】「抖音是喬裝打扮的野獸」　抖音爭議升級傳退出香港市場

責任編輯：張寶燕

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