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【日本疫情】沖繩美軍基地爆疫61宗確診　日本「震驚」向美國問責

環球政經 08:27 2020/07/14

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日本疫情持續惡化之際，沖繩縣兩個美國海軍基地更出現集體感染。日本當局表示，對於事件感到「震驚」（shocked），更質疑美軍有否採取足夠的措施，以防止新冠肺炎的擴散。

位於沖繩縣兩個美國海軍基地，近日共出現61宗新型冠狀病毒確診個案，其中38宗是位於普天間飛行場、23宗則位於漢森營。沖繩縣知事玉城康裕表示：「當沖繩民眾正盡自己最大的努力，阻止新冠肺炎的擴散之際，美軍之間卻出現集體感染，為此感到極度遺憾。」

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玉城又指，自己被告知此事後感到「震驚」（shocked），又指當局「強烈質疑」美軍有否採取足夠的措施。玉城表示，希望與美軍再就此事作多次會談。沖繩政府要求日本政府向美方施加壓力，包括要求美方提供確診者的詳細情況，並採取預防措施。

此前，美國海軍陸戰隊只表示，在日本當地出現兩個感染群組，但未有透露確實數字，並指所有確診美軍正在隔離。當地傳媒報道指，美軍為慶祝美國獨立紀念日（7月4日），曾在沖繩縣舉辦多場派對。當局呼籲民眾，倘曾與美軍接觸，而且身體感不適，需盡早到醫院接受檢查。

截至7月13日的數字，日本確診人數共21,502，其中沖繩縣只有148人確診，反映此次美國海軍基地爆出61宗確診個案，是屬於大規模感染。

 

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撰文 : 成添勇

疫情 沖繩 美國 日本 美軍 海軍 冠狀病毒 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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