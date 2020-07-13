  • 32°C
香港時間 : 2020713日 (一) 18:56
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【宏觀中國】下半年「靈活、適度」　貨幣政策收緊成共識？

股樓投資 18:31 2020/07/13

分享：

早前，人民銀行公布上半年金融統計數據，6月底的廣義貨幣供應量（M2）和社會融資規模的增速，均高於去年，分別高出2.6和1.6個百分點。

市場普遍認為，上半年流動性非常充裕，主要針對疫情衝擊，進入下半年人行提出貨幣政策將會更加「靈活適度」，一般解讀為流動性更為定向，且略為收緊。

其他文章：【港股追蹤】海底撈影子股　今年升超過1倍

分析指，隨着復工復產，企業生產回復至疫情前的水平，貨幣政策退出「救市」模式，由量轉向追求質。下半年信貸將更偏向中小企業的需求。

另外，金融業會通過讓利來支持實體經濟，讓利規模達1.5萬億元人民幣。據人行官員透露，當中9,300億元來自利率下行，包括貸款利率、債券市場利率下行；2,300億元來自還本付息政策延長，減少企業罰息、高息過橋貸款支持的額外成本，以及擔保費用；3,200億元來自銀行減少收費。

其他文章：【滙豐不派息】再有小股東入稟向滙豐索償　今次追討4.6萬元股息

中信證券指，下半年貨幣政策更加常態化，傳統的降準降息政策仍然有概率，但寬鬆幅度相對有限。信貸方面，目前年內剩餘信貸額度約40%，之前針對疫情出台的一些特殊、階段的貨幣工具退出後，預計下半年信貸增長將會小幅回落。

iMoney全新網上專欄的內容請按此

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 高式古

中國 M2 中國人民銀行 降準 經濟

上一篇文章

上海中心大廈漏水 「定海神針」不敵暴雨

下一篇文章

【千萬富翁】街市買舖開肉檔　身家翻幾翻
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【投資海外】泰國再現爛尾樓　逾200港人恐血本無歸
【投資海外】泰國再現爛尾樓　逾200港人恐血本無歸
【第三波疫情】林超英預警本港10日後 單日新增確診個案或達數百宗
【第三波疫情】林超英預警本港10日後 單日新增確診個案或達數百宗
【室內設計】有個識裝修的老公　1.3萬翻新單位成北歐風
【室內設計】有個識裝修的老公　1.3萬翻新單位成北歐風
【第三波疫情】最新疫廈名單 邊區疫廈最多？
【第三波疫情】最新疫廈名單 邊區疫廈最多？
【室內設計】九十後夫妻打造安樂蝸　北上訂造傢俬慳7.5萬元
【室內設計】九十後夫妻打造安樂蝸　北上訂造傢俬慳7.5萬元
【第三波疫情】最新確診或疑似個案去過大廈名單 你有冇去過?
【第三波疫情】最新確診或疑似個案去過大廈名單 你有冇去過?