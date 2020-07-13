【宏觀中國】下半年「靈活、適度」　貨幣政策收緊成共識？

早前，人民銀行公布上半年金融統計數據，6月底的廣義貨幣供應量（M2）和社會融資規模的增速，均高於去年，分別高出2.6和1.6個百分點。

市場普遍認為，上半年流動性非常充裕，主要針對疫情衝擊，進入下半年人行提出貨幣政策將會更加「靈活適度」，一般解讀為流動性更為定向，且略為收緊。

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分析指，隨着復工復產，企業生產回復至疫情前的水平，貨幣政策退出「救市」模式，由量轉向追求質。下半年信貸將更偏向中小企業的需求。

另外，金融業會通過讓利來支持實體經濟，讓利規模達1.5萬億元人民幣。據人行官員透露，當中9,300億元來自利率下行，包括貸款利率、債券市場利率下行；2,300億元來自還本付息政策延長，減少企業罰息、高息過橋貸款支持的額外成本，以及擔保費用；3,200億元來自銀行減少收費。

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中信證券指，下半年貨幣政策更加常態化，傳統的降準降息政策仍然有概率，但寬鬆幅度相對有限。信貸方面，目前年內剩餘信貸額度約40%，之前針對疫情出台的一些特殊、階段的貨幣工具退出後，預計下半年信貸增長將會小幅回落。

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